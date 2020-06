\"Zajedni\u010dka \u017elica\" bila je sredi\u0161te zbivanja na koje je do\u0161lo oko 150 ljudi, a njih petnaestak je pristalo lizati tradicionalnu norve\u0161ku \u017elicu bez obzira na to \u0161to broj oboljelih od korone ponovno raste, javlja Glas Istre.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija za novinare Nacionalnog sto\u017eera\u00a0

Performans su komentirali Davor Bo\u017einovi\u0107 i Vili Bero\u0161.\u00a0

-\u00a0Ako je to tako, to sigurno nije dobro. Sto\u017eer nas o tome nije izvijestio, pretpostavljam da su poduzeli mjere koje se poduzimaju u takvim situacijama - poru\u010dio je Bo\u017einovi\u0107, dok je ministar zdravstva rekao kako takva aktivnost nikako nije dobrodo\u0161la.\u00a0

Ljudi lizali istu žlicu, Stožer nije zadovoljan: 'To nije dobrodošlo'

"Zajednička žlica" bio je dio otvaranja izložbe Kolekcija suvremene umjetnosti Marino Cettina u Muzeju suvremene umjetnosti u Puli, a oko 15 ljudi iz publike je pristalo lizati istu žlicu

<p>U zadnjih 24 sata potvrđen je korona virus kod još 18 ljudi, a tema na presici Nacionalnog stožera bio je i performans u Puli. U Muzeju suvremene umjetnosti tog grada prije dva dana otvorena je izložba Kolekcija suvremene umjetnosti Marino Cettina, a dio otvorenja bio je i performans umjetnika <strong>Siniše Labrovića</strong>. </p><p>"Zajednička žlica" bila je središte zbivanja na koje je došlo oko 150 ljudi, a njih petnaestak je pristalo lizati tradicionalnu norvešku žlicu bez obzira na to što broj oboljelih od korone ponovno raste, javlja <a href="https://www.glasistre.hr/istra/fuck-off-korona-sinoc-u-puli-15-ak-ljudi-lizalo-je-istu-zlicu-649887?fbclid=IwAR0L16NdI3KKB7a8RkVu_8-lLPdd_Q0IfW1FGcTHqNyp_mJnT0dqFchM8D4" target="_blank">Glas Istre</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija za novinare Nacionalnog stožera </strong></p><p>Performans su komentirali <strong>Davor Božinović</strong> i<strong> Vili Beroš</strong>. </p><p>- Ako je to tako, to sigurno nije dobro. Stožer nas o tome nije izvijestio, pretpostavljam da su poduzeli mjere koje se poduzimaju u takvim situacijama - poručio je Božinović, dok je ministar zdravstva rekao kako takva aktivnost nikako nije dobrodošla. </p>