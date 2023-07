Ljudi na Baniji zabrinuti zbog pojave svinjske kuge: 'Ne dam je. Samo preko mene mrtve...'

Ne dam je. Neka dođe tko hoće, ne dam je. Samo preko mene mrtve, govori ljutita Daliborka Prišić i zabrinuto se ogledava po zidovima svog svinjca. Klempava životinja u kutu blaženo žvače, ni ne sluti što joj se sprema.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

U Pilipovićima smo, zaseoku kraj Jabukovca, tamo iza Petrinje. Mještani su posljednjih dana sluđeni, ne znaju što će im se dogoditi s blagom. Ovdje, kao i u ostatku Banije, svinja je glavna namirnica. Nju goje, čuvaju, od nje preživljavaju cijelu godinu. A sad, kao da potresi, nevrijeme i valjda svaka moguća nepogoda nisu bili dovoljni, u dijelu županije pojavila se i afrička svinjska kuga. Krajem lipnja kraj Dvora je odstrijeljen vepar, nakon nekoliko dana utvrđeno je da je bio zaražen, pa sad u krugu od 20 kilometara dio domaćih životinja čeka nož.

Kako doznajemo od upućenih s petrinjskog područja, izdana je službena naredba koja propisuje da se u roku od 15 dana domaće svinje iz određenih kategorija moraju poslati na klanje. Problem je što, kako nam kažu, osim odstrijeljene divlje svinje, nema potvrđenih slučajeva zaraze kod domaćih životinja na tom području, ali država je svejedno taj teren proglasila zaraženom zonom. Štoviše, upozoravaju nas kako je zona nelogična - neka sela obuhvaćena su naredbom, a neka, u neposrednom susjedstvu, nisu. Neka nisu ni blizu lovišta u kojem je ubijen zaraženi vepar, ali svejedno su u zoni. Osim toga, čini se da životinje uopće neće testirati prije klanja.

Ljubu Novković našli smo pred kućom u Jabukovcu.

- Nije nam jasno zašto smo upali pod tu zonu. Samo smo odjednom dobili naredbu da naše svinje moraju ići na klanje. A nisu ih ni testirali, nema zaraženih domaćih svinja. Jedan vepar je bio zaražen i odstrijeljen je na Zrinskoj gori. A oni sad idu potamaniti domaće svinje, koje imamo samo za svoje potrebe. Ne prodajemo ih, samo su za nas - govori žena.

- Još jedna stvar. Neka sela su preskočena, a neka nisu. I bolje da nisu. Nismo mi protiv ljudi, ne želimo im zlo. Ali ovo nema smisla. Ludi smo od cijele situacije. Tu naredbu prenio nam je ovlašteni veterinar, a hoće li se ona provoditi ili ne, ne znam. Bojimo se, ne znamo što će se dogoditi. Trebaju nam odgovori. Ako nema zaraženih svinja, zašto ih moramo klati? Svinje su nam hrana za cijelu godinu. Kažu da ćemo dobiti meso, ali što da radimo s njim? Svinje sad imaju stotinjak kila, a mi ih hranimo do 200-250 kila. Još kažu da godinu dana ne smijemo imati svinje nakon toga. Kakvog to smisla ima? - ljuti se Ljuba.

Njezin muž pokazuje nam naredbu koja kaže da su ljudi s objekata kategorije 0, 1 i 2 u zaraženim zonama dužni uputiti svinje na klanje nakon provedbe kliničkog pregleda od ovlaštenih veterinara.

Nekoliko kilometara dalje, i Olgica Bogičević jednako je zbunjena.

- Nitko nam konkretno ništa ne govori. Veterinar nam je prošli tjedan donio dopis da se svinje moraju pobiti. Nikakvo testiranje nitko ne spominje. A svinje su u štali, nisu vani. Nemaju nikakve simptome. S druge strane, divlje svinje haraju svuda okolo. Mi smo daleko od tog mjesta na kojem je odstrijeljena divlja svinja. Nitko nam ništa ne govori. Ne javljaju se na telefone, nemamo nikakve povratne informacije. Ma ni veterinar nam ne zna reći što se događa. Iskreno vam govorim, ne razumijem ovo. Zašto se uništavaju domaće svinje, a ne divlje? Kao da nas netko želi iseliti. A trudimo se. Borimo se. No uzalud. Je li to u redu? Ako su zaražene, dozvolit ću da se pobiju, ali hajdemo nekim normalnim redom. Samo da znamo što se događa. I kako su to jedna sela ugrožena, a druga nisu? Vidite gdje su Kraljevčani? Mi smo u ravnini s njima i potpali smo pod naredbu, a oni nisu. Kako? Ne želim nikome zlo, ali granice se moraju znati - govori Olgica.

U obližnjim Pilipovićima Daliborka Prišić kaže da oni još nisu dobili naredbu.

- Ne znam, ne vjerujem nikome. Vidite što su napravili u Slavoniji. Ja sam odrasla na banijskoj kobasici i slanini. Što će djeca? Ako bude eutanazija, godinu dana ne smijemo imati svinje. Ali to znači da nakon godinu dana moramo čekati još godinu dana dok se one uzgoje. Pa dok se meso osuši... Tri godine bez svinja. Kažu, bit će piletina. Ma kakva piletina?! Imam prijavljenu jednu krmaču i tri hranjenika za sljedeću godinu. To mi je sve za privatne svrhe - govori ona i uvodi nas u svinjac.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Evo, trebala bi se ova krmača oprasiti za nekoliko mjeseci. Ma ne dam je. Neka dođe tko hoće. Samo preko mene mrtve. Vidjela sam negdje da je jedan čovjek išao u pritvor. Ako će se ići u zatvor, neka. Ne dam. Ako se svinja normalno ponaša, normalno jede, ne ide van, hrani se prošlogodišnjim kukuruzom... Nema mi logike da je ubiju - ljuti se Daliborka.

Što kaže Ministarstvo?

Iz Ministarstva poljoprivrede potvrđuju da je zaraza potvrđena na odstrijeljenoj divljoj svinji u lovištu Zrinska Gora II. Oko lokacije se obvezno morala utvrditi zaražena zona, utvrđena na temelju zahtjeva propisa iz područja veterinarstva i zdravlja životinja koji uključuju brojne parametre, među njima i profil bolesti, primijenjene mjere, zemljopisni položaj... Zaražena zona je u radijusu od 20 kilometara, a uključuje pojedina naselja s područja grada Petrinje, kao i naselja s područja grada Gline, općine Sunja, Hrvatske Dubice, te cijele općine Dvor, Donji Kukuruzari i Majur. Kako kažu, u zaraženim zonama nije primarno određeno klanje, ali je određena razina biosigurnosti. Za sve objekte koji ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim mjerama (0, 1 i 2), daje se mogućnost da se unaprijede na kategoriju 3 i 4. Ukoliko to ne učine, u roku od 10 dana od provedenog veterinarskog popisa, svinje moraju zaklati. Prije klanja, ukoliko se provodi na vlastitom objektu, obavezan je klinički pregled svinja od strane veterinara. Oni uzgoji koji unaprijede standarde za kategoriju 3 ili 4, mogu se prekategorizirati u višu kategoriju. Napominju kako svaki objekt mora biti kategoriziran i zadovoljavati standarde, odnosno imati kategoriju 3 ili 4.

Što se tiče naredbe, ona se mijenja s epidemiološkom situacijom, kažu iz Ministarstva. Dodaju da nastoje omogućiti daljnji kontinuitet proizvodnje mesa u zonama gdje je to moguće i dozvoljeno u skladu s izuzetno strogim propisima. Napominju i da su predvidjeli 7.5 milijuna eura proizvođačima na čijim objektima je provedeno usmrćivanje i uklanjanje svinja te je zabranjeno držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci.