Ljudi su nezadovoljni, životi su uništeni zbog sankcija, ali strah od Putina je jači: Biramo šutnju!

Novinari ruskog nezavisnog medija Meduze razgovarali su s nekolicinom više rangiranih službenika u Kremlju, koji su im ispričali kako nezadovoljstvo zbog Putina raste, ali teško da će se nešto konkretno promijeniti.

- Sve više bogatih ljudi iz krugova bliskih Vladimiru Putinu je zabrinuto. Sankcije Zapada su uništile dijelu njih poslove, sve se više priča protiv Putina, ali to je na razini kućnih sastanaka. Ljude je strah javno se pobuniti - rekao je jedan zaposlenik Kremlja, koji je tražio da mu se zaštiti identitet. Odmah je nastavio:

- Ljudi iz svijeta biznisa su bijesni jer nas je predsjednik Putin uveo u ovaj rat i tako izazvao odgovor Zapada i sankcije - priča izvor.

Za dio tih 'tihih pobunjenika' nije sporan rat u Ukrajini, dosta njih i podržava Putina po tom pitanju, već im smeta gubitak bogatstva i nemogućnost nastavka 'normalnog' poslovanja. javlja Newsweek.

- Jedina šansa je da zbog zdravlja odstupi. Drugu opciju ne vidim - završava zaposlenik Kremlja.

A u zadnje vrijeme sve se češće šuška o narušenom zdravlju Vladimira Putina. I dok Kremlj odbija ta nagađanja da je predsjednik teško bolestan, njegovo ponašanje na pojedinim snimkama daje naslutiti kako s ruskim vođom nije sve u najboljem redu.

- To je jedna od taktika kojima se često koristila opozicija kad bi s vlasti pokušala skinuti nekog autokratskog vođu. Ne bi me iznenadilo da je vijest o Putinovom lošem zdravlju u medije pustio netko iz njegova kruga suradnika ili prijatelja. Ako vas ljudi vide kao slaboga ili bolesnoga, onda vam ne vjeruju - rekao je nedavno za Newsweek Joshua Tucker, direktor jednog američkog centra za međunarodne osobe. U to je li Putin stvarno bolestan ili su to podmetanja Zapada nije htio ulaziti...

OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci