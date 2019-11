Ljudi su opet zeznuli: Plastične vrećice mogle su spasiti planet

Ponosni smo na to što smo prvi trgovački lanac u Hrvatskoj koji je donio odluku učiniti nešto za čišći i zdraviji okoliš i ukloniti plastične vrećice iz prodaje, poručio je Patrick Rudat, predsjednik Uprave Kauflanda u Hrvatskoj.

Tako je Kaufland postao prvi trgovački lanac koji je odlučio ukloniti lagane plastične vrećice iz prodaje od 1. siječnja 2020., s ciljem smanjenja plastike u okolišu.

One koje se na blagajnama mogu kupiti po cijeni od 80 lipa, odnosno jedne kune, od nove godine neće više biti dostupne.

- Nas dnevno posjeti u restoranima u Hrvatskoj više od 10.000 ljudi kojima želimo pokazati da se može bez toliko plastike. Već uvodimo papirnate slamke, papirnati držače za balone i papirnate čašice za neke od naših proizvoda poput sladoleda McFlurry. Do 2025. želimo imati svu ambalažu ili iz održivih izvora, ili recikliranih ili certificiranih, koji nemaju negativan utjecaj na okoliš - objasnio je direktor McDonald'sa Hrvatska Pavel Pavliček.

Tako je i McDonald's je danas u svom restoranu u Avenue Mallu u Zagrebu predstavio svoj plan smanjenja upotrebe plastike i postupnog prestanka njene upotrebe do 2025.

Hrvatska svijest o problemu plastike se polako mijenja, pogotovo kad smo shvatili da se nalazi i u našem tijelu. Jedemo je, pijemo, udišemo...

No, jeste li ikad čuli da su plastične vrećice zapravo napravljene kako bi spasile planet? Barem to tako kaže sin švedskog inženjera Stena Gustafa Thulina koji ih je kreirao 1959. godine, piše BBC.

Plastične vrećice su navodno napravljene kao alternativa papirnatima, čija je hiperprodukcija rezultirala sječom šuma koja je izmaknula kontroli. Ta je alternativa nudila dužu valjanost, što je značilo da se može više puta koristiti nego papirnata verzija.

S vremenom se čovječanstvo ulijenilo. Umjesto da stalno koristimo iste plastične vrećice, bacamo ih. Prošle godine, National Geographic je izvijestio o činjenici da je 40 posto proizvedene plastike ambalaža u pakiranjima, a ona se koristi jednom pa je se odbaci.

- Mom ocu bi se to učinilo bizarno. Uvijek je sa sobom nosio plastičnu vrećicu u džepu, onako lijepo složenu. Uzeo bi ih i više kada bi išao u dućan, što nam danas sve više savjetuju - izjavio je sin čovjeka za BBC koji je 'izmislio' plastične vrećice.

Plastične vrećice patentirala je tvrtka Celloplast sredinom 60-ih godina prošlog stoljeća, a potom su one polako mijenjale papir i tkaninu u Europi. Ako brzo prevrtimo do 1979. godine, plastične vrećice su već tada činile 80 posto europskog tržišta 'torbi'. U osamdesetima, dva najveća američka lanca - Kroger i Safeway - prebacile su se na plastične vrećice. Do osamdesetih, zamijenile su papirnate po cijelom svijetu.

Trebale su biti korištene više puta, ali to nije ispalo tako...

Prema već spomenutom izvješću National Geographica iz 2018., američki kupci koristili su dnevno jednu plastičnu vrećicu po glavi stanovnika, a kupci u Danskoj koristili su četiri plastične vrećice godišnje! Upravo zato su mnoge zemlje zabranile plastične vrećice, a Bangladeš jedan među prvima u 2002. nakon što je otkriveno da nagomilavanje plastičnih vrećica začepljuje sustave odvodnjavanja tijekom poplava.

Od tada je sve više zemalja koji slijede njihov primjer. Jedan od najvećih problema je taj što se većina plastičnih vrećica ne reciklira i završe na odlagalištima smeća, gdje je potrebno do 1000 godina da se razgrade.

Međutim, prema riječima stručnjaka, alternative plastičnim vrećicama nisu nužno ekološki prihvatljive. Iako bi papirnate i pamučne vrećice tehnički mogle smanjiti otpad, one imaju druge važne efekte na okoliš.

Britanska agencija za zaštitu okoliša predlaže da se papirnate vrećice koriste najmanje tri puta, kako bi bila 'zelena' poput plastične koja se reciklira. Sve to zato što za proizvodnju papirnatih vrećica treba više energije i vode, a ujedno su i teže od plastičnih, što ih čini skupljima za transport. Što se tiče pamučnih vrećica, njih se treba koristiti najmanje 131 put da bi bile ekološki prihvatljive kao plastične vrećice.

Kako god bilo - poruka za čovječanstvo je posvuda ista - ljudi, reciklirajte koliko možete!