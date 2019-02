Ljudi sve pokupovali: Zatvorili prvi ruski diskont u Njemačkoj

Na njemačko tržište ušli su s velikim ambicijama - još nižim cijenama udariti na etablirane konkurente poput Lidla, Aldija ili Norme. No, nakon samo desetak dana, u nedjelju 4. veljače, ruski diskontni lanac Torgservis morao je zatvoriti svoju prvu i zasad jedinu njemačku trgovinu - Mere u Leipzigu.

No, bilo je to tek privremeno, dvodnevno zatvaranje jer su, kako navode iz Merea, kupci razgrabili svu robu:

- Nismo očekivali takvu navalu, a što se tiče glasina da nam roba iz istočne Europe stiže presporo i da je tu izvor naših problema, to opovrgavamo, poručili su iz kompanije.

U nedjelju je na vratima trgovine kupce dočekala poruka sljedećeg sadržaja:

- Poštovani kupci, zbog jako velike potražnje naša je trgovina zatvorena 4. i 5. veljače 2019. Reagirali smo brzo, ali morali smo zaključiti da i našim dobavljačima treba neko vrijeme da nam napune police. Ponovno smo otvoreni 6. veljače 2019. od 9 sati.

'To je nesiguran poslovni model'

Nekim njemačkim stručnjacima, poput Gerdu Hessertu sa Sveučilišta u Leipzigu, dvodnevno zatvaranje Merea može biti dokaz teze o ranjivosti njihovog poslovnog modela koji zasad počiva na ponudi vrlo jeftine robe u samo jednoj trgovini.

- Uz sve troškove koje diskontni lanci imaju, pogotovo oko logistike, u Njemačkoj morate imati minimalno 100, a poželjno barem 200 ili 300 trgovina da bi uspjeli, govorio je Hessert uoči otvaranja prve trgovine Torgservisa.

Pod sloganom "Samo najniže cijene svaki dan", Mere u Leipzigu privukao je rijeke kupaca. Redovi na otvaranju krajem siječnja bili su ogromni, a gužva se nije značajno smanjila niti u idućim danima. Nijemce su u ruski diskont privukle primamljive akcije i, općenito, niže cijene većine proizvoda.

Mlijeko 3,6 kuna, pola kg sira 17 kuna...

Možemo uzeti za primjer nekoliko artikala - pola kilograma mljevene kave u Mereu stoji 18,5 kuna, litra trajnog mlijeka je 3,6 kuna, litra crnog vina 7,7 kuna, čaj od mente (24 filter vrećice) 1,9 kuna, pola kilograma sira 17,7 kuna, pakiranje od 100 čačkalica 90 lipa...

Povoljne su u cijene mesa i suhomesnatih proizvoda jer, primjerice, pola kilograma mljevenog mesa u marinadi od češnjaka stoji 7,4 kune dok su svinjske šnicle 20 kuna. Salamu od 400 grama prodaju za pet kuna.

Njemački portal merkur.de uspoređivao je cijene u Mereu, Lidlu i Aldiju. U košaricu su stavili sok od jabuke, mlijeko, kavu, kobasice, vreće na smeće, salamu, masline, sir, crno vino i čaj od mente. Najskuplji je ispao Aldi - za sve navedeno potrebno je platiti 124 kune, slijedi Lidl sa 111 i najjeftiniji Mere gdje sve to stoji 79 kuna.

'To je upitna kvaliteta'

Niske cijene same po sebi ipak nisu dovoljne za opstanak na tržištu. Svjesni su toga i Rusi koji planiraju otvoriti još najmanje 100 Mere trgovina i to ponajprije na istoku Njemačke. No, ekonomski stručnjak iz Leipziga Erik Maier smatra da im ni to neće biti dovoljno:

- Diskonti ovog tipa već su se pojavljivali na njemačkom tržištu i nisu uspjeli. Teško će Mereu biti natjecati se sa Lidlom i Aldijem čak i ako otvore tih najavljenih 100 trgovina. Kad ponudite nešto što je za 20 posto jeftinije nego u Aldiju, pitanje je kakve ja taj proizvod kvalitete, kaže Maier.

Neki njemački mediju sumnjaju da je razlog dvodnevnog zatvaranja hrana koja ne zadovoljava EU standarde. U Mereu pak tvrde da im svi proizvodi zadovoljavaju standarde EU i da većinom, osim iz Njemačke, stižu iz Češke i Poljske.