'Ljudski vijek je sve dulji, zato ćemo ipak morati raditi do 67.'

Danijel Nestić s Ekonomskog instituta bio je gost u studiju 24sata. Nestić je znanstvenu karijeru posvetio radu na mirovinskim sustavima. Rekao je da referendum kojim se poništava rad do 67. godine ne ugrožava proračun na način kako to Vlada prezentira jer će on u međuvremenu rasti.

- No, prije ili poslije opet ćemo morati razgovarati o dužem radu. Radni staž u Hrvatskoj je premali, duži je očekivani životni vijek. To očekuje sve zemlje - rekao je Nestić.

Ipak, kaže da volju naroda sa 700.000 potpisa treba poštovati, a predlaže i kompromis: Da se u mirovinu ide sa 65, ali da oni koji žele mogu raditi i duže i da za to budu nagrađeni, primjerice da im mirovina raste za 0,37 posto za svaki mjesec koji rade duže.

- Treba omogućiti da umirovljenici koji mogu i žele mogu raditi i puno radno vrijeme. Smatra i da bi trebalo kod povlaštenih mirovina razdvojiti ono zarađeno radom od novca koji je odlučila dati država svojim odlukama.

Nestić je protiv manje penalizacije prijevremenog umirovljenja. Vlada je usvojila 0,3 posto za svaki mjesec prijevremenog umirovljenja, a ako se referendum održi i građani mu daju podršku, to se vraća na 0,2 posto.

- Ako dva čovjeka rade na istom mjestu za istu plaću i i skupe isto staža, trebali bi imati jednaku mirovinu. Ali ako se netko umirovi ranije, onda će on manje uplaćivati, a duže primati mirovinu što znači da je u povoljnijem položaju od svog kolege. Umanjenje mirovine od 0,3 posto za svaki mjesec čini da obojica budu u ravnopravnom položaju - kaže Nestić.

Napomenuo je i da će mirovine rasti, a država imati sve manji trošak kako budu danas mlađe generacije išle u mirovinu jer oni imaju i štednju i u II. mirovinskom stupu.

POGLEDAJTE VIDEO CIJELOG INTERVJUA:

'Kako god referendumska incijativa prođe, opet ćemo za koju godinu morati razgovarati o radu do 67.' Gost u studiju: Danijel Nestić Voditelj: Ivan Pandžić Objavljuje 24sata Politiko u Ponedjeljak, 20. svibnja 2019.

