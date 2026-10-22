Priče bivših beskućnika podsjećaju nas na ono što prečesto zaboravljamo, a to je da iza svakog čovjeka na ulici postoji život, uspomene, prijatelji koji su nekad bili bliski, poslovi koji su se radili i blagdani koji su se nekad provodili u toplini doma.
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+
Ljudskost počinje kad drugome odlučimo ne okrenuti leđa
Čitanje članka: 1 min
Najlakše je okrenuti glavu i proći pokraj čovjeka koji sjedi na hladnoj klupi, ubrzati korak i uvjeriti sami sebe da to nije naša briga. Da je sigurno sam kriv, da je mogao drukčije, da se nama tako nešto nikad ne bi dogodilo. Ali život ne pita imamo li plan, jesmo li spremni i koliko smo jaki. Ponekad je dovoljan jedan gubitak, bolest, smrt bližnjih ili nekoliko loših okolnosti da se sve što smo godinama gradili počne urušavati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku