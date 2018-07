'Ljutila sam se na život, ali na kraju sam pobijedila 4 tumora'

Bolest te promijeni, vrati te vjeri, ljudskosti, nečemu prirodnom. Vjerujem u Boga, nisam fanatik, ali slijedim pravilo u vjeri da se dobro dobrim vraća, kaže Zdenka Lojdl zvana Keka (53), Vukovarka s adresom u Oroliku.

[video: 1200727 / ]

Zdenku mnogi znaju po njezinu OPG-u koji već godinama uspješno vodi proizvodeći mnoštvo ekoloških proizvoda zdrave hrane. Ipak, malo njih zna da je život ove vedre i vječito nasmijane žene obilježen brojnim ožiljcima, na tijelu i unutar njega. U samo desetak godina oboljela je i izliječila se od četiri karcinoma, prošla je 21 operaciju, desetak puta su je uspavljivali i u operacijama su joj izvadili četiri organa.

No, ona kao da je mačka s devet života. Njezina energija je neuništiva.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Neću dobiti gripu, temperaturu ili glavobolju, k’o svi normalni ljudi. Ja odmah karcinom - smijući se kaže. Zatekli smo je u njezinu dvorištu, pravom slavonskom, blatnjavom, među kozama i svinjama. Kupila ih je kad se vratila iz progonstva.

- Živjeli smo u Vukovaru, na Sajmištu. Muž, ja i dvoje djece. Kad je izbio rat, iz inata sam uzela pušku i branila grad, djecu sam vodila od podruma do podruma. U zadnji čas vojska nas je izvela kukuruznim putem iz grada - prisjeća se Zdenka svoje mladosti koju je u Vukovaru provela radeći u struci, kao kuharica u restoranima. U progonstvu se s djecom seljakala kojekuda. Rastala se od prvog muža. Završila je u Rijeci, gdje se zaposlila.

- Bila je 2001. Sjedila sam u autu i čekala trajekt za Cres. Odjednom se u moju stranu auta zabio drugi. Razmrskao mi je lijevu nogu, nagnječio pluća, dobila sam udarac u glavu... Teške ozlijede zbog koji sam odmah operirana. Potkoljenicu su mi fiksirali vijcima. Dobila sam štake i ‘ajd kući’ - priča Zdenka. Dodaje kako je u međuvremenu sin u dobi od 16 godina dobio veliki tumor u trbuhu. Morao je odmah na operaciju.

- Dok sam sa sinom hodala doktorima, primijetila sam da mi je na lijevoj nozi izrastao madež. Bio je mali, ali mi ipak nije dao mira. Pokazala sam ga dermatologu, koji mi je rekao kako je to maligni melanom. Odmah sam morala na operaciju - priča Zdenka.

Bila sam u šoku. Djeci nisam htjela reći za to. Radila sam sezonu, nismo imali novca. Nisam htjela na operaciju. Nisam mogla prihvatiti da imam rak, ljutila sam se na život, očajavala, prkosila samoj sebi sunčajući se na najjačem suncu, prisjeća se Zdenka.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Nakon tjedan dana otišla je na operaciju u Rijeku. Liječnici su tumor odstranili s dijelom mišića. Potom je šest mjeseci primala kemoterapiju. Čak 17 mjeseci nakon toga bila je na štakama. Nakon oporavka, 2004. se vratila s djecom u Vukovar. U međuvremenu je operirala polipe u grlu i kamen u mokraćnom kanalu zbog kojeg je šest mjeseci padala u nesvijest od bolova. Jedan dan 2007. naglo je i jako prokrvarila.

- Liječnici su na lijevom jajniku otkrili neku tvorbu, a na desnom početak karcinoma. Imala sam 41 godinu, nisam više imala namjeru rađati i pristala sam da mi izvade i maternicu i jajnike. S obzirom na to da su taj rak otkrili na početku, nisam dobila kemoterapije nakon operacije i sve je bilo u redu - priča dalje Zdenka.

No već iduće godine morala je na operaciju vađenja žuči. Psihički je najviše pala, priznaje, 2013., kad je otkrila da u preponi lijeve noge ima kvržicu na limfnom čvoru.

- Dobila sam ginekološko krvarenje što mi je bilo čudno jer nisam imala maternicu. Jedan dan sam legla na pod i krenula pipati dio po dio tijela. Naišla sam na bolnu kvržicu. Uhvatio me silan strah. Pitala sam se koja je šansa da preživim i drugi melanom. Djeca su me tješila, ali ja sam padala u očaj - prisjeća se Zdenka. Nalazi su pokazali da ima dvije metastaze u nozi. Zvala je sve bolnice u državi kako bi našla tko će je najprije operirati. Dobila je termin u Splitu, za 14 dana. No ni tada nije sve prošlo glatko. I oporavak nakon operacije u splitskoj bolnici se još jednom zakomplicirao. Zdenkina rana se ugnojila pa je nakon nekoliko dana nesretna žena opet morala na operaciju.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Proplakala sam suza i suza u toj bolnici, a da ne spominjem kako ta noga danas izgleda. Sramila sam se od muža, da me vidi golu. Nasreću, imam najboljeg muža na svijetu. Brine se o meni kao da sam malo dijete. On je sve moje rane previjao, mazao kremama, tješio me i grlio - govori nam Zdenka grleći partnera Milana Vukobratovića (49).

Na prvoj kontroli nakon operacije liječnik ju je upozorio da vidi nešto na štitnjači. Godinu dana nakon operacije drugog melanoma završila je na operaciji štitnjače. Prvo su izvadili jedan režanj, a nakon tjedan dana i drugi. Dobila je hormonsku terapiju za cijeli život. Suočena s brojnim bolestima okrenula se ekološkoj prehrani. Počela je proizvoditi za svoje potrebe, a onda otvorila OPG. Milan i Zdenka prvo su uzgajali za prodaju na tržnici, no na kraju su se odlučili raditi krajnji proizvod.

- Sve naše je zdravo, ekološko i bez konzervansa - kaže ponosna Zdenka koja na svom imanju danonoćno radi. Prodaju sve što proizvedu, na kućnom pragu ili preko interneta.

- Naporno je, ali sav taj rad me smiruje. Dođu mi trenuci kad se uplašim, ali onda samo radim, radim, pa me prođe. Kad sam u prirodi i među mojim kozama ne mislim na ništa - zaključuje Zdenka koja je doživjela da je ljudi u selu iz šale pitaju: “O pa ti si još živa?”.