Locirali signal mobitela Hrvata koje je zatrpala snježna lavina u Sloveniji, nažalost mrtvi su

Locirali signal mobitela Hrvata koje je zatrpala snježna lavina u Sloveniji, nažalost mrtvi su
Iako je baterija bila pri kraju, to je navodno bilo dovoljno kako bi im smanjilo opseg pretrage. Ipak, vremenski uvjeti i težina terena maksimalno su otežali dolazak do njih

Slovenske spasilačke službe uspjele su dobiti lokaciju mobitela jednog od hrvatskih planinara, kojeg je u nedjelju odnijela lavina na planini Tosc, neslužbeno doznaju 24sata.

Prva informacija stigla je preko obitelji, s obzirom da se radilo o iPhoneu, koji je imao uključenu uslugu lokacije.

Kako su potvrdili iz PU Kranj, nestale Hrvate locirali su preko mobitela.

Iako je baterija bila pri kraju, to je navodno bilo dovoljno kako bi im smanjilo opseg pretrage. Do mjesta je bilo teško doći s obzirom na teške zimske uvjete koji su vladali na planini.

Prema prvim informacijama, slovenski gorski spasioci morali su se spuštati između 80 do 100 metara u provaliju niže od staze gdje je lavina zatekla Hrvate. Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.

Podsjećamo, planinari su nestali u lavini koja se aktivirala u nedjelju oko 10 sati ujutro. Odmah je pokrenuta velika potraga, ali helikopter nije mogao sudjelovati većinu dana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

