NASELJE RUPOTINA

Lokalizirali požar kod Solina, vatra je prijetila i kućama

Piše HINA,
Lokalizirali požar kod Solina, vatra je prijetila i kućama
Foto: Zvonimir Barisin

Vatrogasci su i dalje ostali na požarištu kako bi ga sanirali.

Na području naselja Rupotina iznad Solina u utorak poslijepodne planuo je požar koji je zaprijetio i kućama, ali brzom intervencijom vatrogasaca zaustavljen je prodor vatre prema njima, izvijestili su iz DVD-a Solin.

"Na terenu je 30 vatrogasca s 11 vozila najprije spriječilo vatrenu stihiju da zahvati kuće, a potom je požar lokaliziran," rekao je Hini Josip Grgić, zapovjednik DVD-a Solin.

Vatrogasci su i dalje ostali na požarištu kako bi ga sanirali.

