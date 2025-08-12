Vatrogasci su i dalje ostali na požarištu kako bi ga sanirali.
NASELJE RUPOTINA
Lokalizirali požar kod Solina, vatra je prijetila i kućama
Na području naselja Rupotina iznad Solina u utorak poslijepodne planuo je požar koji je zaprijetio i kućama, ali brzom intervencijom vatrogasaca zaustavljen je prodor vatre prema njima, izvijestili su iz DVD-a Solin.
"Na terenu je 30 vatrogasca s 11 vozila najprije spriječilo vatrenu stihiju da zahvati kuće, a potom je požar lokaliziran," rekao je Hini Josip Grgić, zapovjednik DVD-a Solin.
Vatrogasci su i dalje ostali na požarištu kako bi ga sanirali.
