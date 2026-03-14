Lokaliziran požar na Velikom brdu iznad Makarske

Lokaliziran požar na Velikom brdu iznad Makarske
Foto: Dalmacija Danas

Požar koji u subotu poslijepodne izbio na Velikom brdu iznad Makarske lokaliziran je u predvečernjim satima, ali će skupina vatrogasaca dežurati na požarištu cijelu noć iz opreza, izvijestili su iz Javne vatrogasne postrojbe Makarska.

"Tijekom noći očekuje se pojačan vjetar koji bi eventualno mogao ponovno rasplamsati vatru, pa će iz opreza na požarištu cijelu noć dežurati šest vatrogasaca," rekao je Hini zapovjednik JVP Makarska Mario Čović.

Požar je gasilo 80 vatrogasca s 25 vozila i uz pomoć jednog canadaira. Opožareno je oko 2,5 hektar borove šume i niskog raslinja, ali vatrena stihija nije ugrožavala stambene objekte i kuće, naveli su vatrogasci u Makarskoj.

Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!
ANTISRPSKI VOJNI BLOK?

Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!

Novi Express analizira jaku reakciju iz Moskve zbog prošlogodišnjeg sporazuma Hrvatske, Albanije i Kosova o vojnoj suradnji, nakon nagovora iz Srbije, te otkriva nevjerojatan i u javnosti posve nepoznat paradoks
Trump apelira: Svijet mora osigurati Hormuški tjesnac. Iran: Zatvoren je neprijateljima!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump apelira: Svijet mora osigurati Hormuški tjesnac. Iran: Zatvoren je neprijateljima!

Trump je pozvao Iran da položi oružje i 'spasi ono što je ostalo od njihove zemlje, a toga nema mnogo'
Rezultati Eurojackpota
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota

Očekivani jackpot za 22. kolo iznosi 30.000.000 eura

