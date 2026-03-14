Lokaliziran požar na Velikom brdu iznad Makarske

Požar koji u subotu poslijepodne izbio na Velikom brdu iznad Makarske lokaliziran je u predvečernjim satima, ali će skupina vatrogasaca dežurati na požarištu cijelu noć iz opreza, izvijestili su iz Javne vatrogasne postrojbe Makarska.

"Tijekom noći očekuje se pojačan vjetar koji bi eventualno mogao ponovno rasplamsati vatru, pa će iz opreza na požarištu cijelu noć dežurati šest vatrogasaca," rekao je Hini zapovjednik JVP Makarska Mario Čović.

Požar je gasilo 80 vatrogasca s 25 vozila i uz pomoć jednog canadaira. Opožareno je oko 2,5 hektar borove šume i niskog raslinja, ali vatrena stihija nije ugrožavala stambene objekte i kuće, naveli su vatrogasci u Makarskoj.