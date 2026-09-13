Autobus je vozio redovnom rutom kada se nesreća dogodila. Jedna je osoba ostala zarobljena u vozilu pa su je odande morali izvući vatrogasci.
Lokalni autobus zabio se u drvo u Berlinu, ozlijeđeno je 11 ljudi
Jedanaest je osoba ozlijeđeno kada je autobus javnog prijevoza udario u drvo u jugoistočnom Berlinu, izvijestili su u nedjelju policija i hitne službe.
Jedna osoba ima ozljede opasne po život, a još tri su teško ozlijeđene, rekli su.
Sedmero ostalih unesrećenih lakše je ranjeno u nesreći koja se dogodila u subotu navečer u berlinskoj četvrti Neukölln.
Autobus je vozio redovnom rutom kada se nesreća dogodila. Jedna je osoba ostala zarobljena u vozilu pa su je odande morali izvući vatrogasci.
Hitne službe su pružile pomoć unesrećenima i prevezle ih u bolnicu.
Zasad još nema informacija o uzroku nesreće. Cesta je ponovno otvorena u nedjelju rano ujutro.
Vatrogasna postrojba rasporedila je 65 svojih pripadnika na mjesto događaja.
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