Više građana proslijedilo je portalu Morski.hr pritužbe na bager koji je ovih dana ordinirao u do sad netaknutu uvalu Duboka kod Krila Jesenice. Kažu, bager je srušio brdo da dođe do mora, a onda su na more sišli i mještani da pokušaju spriječiti daljnju devastaciju pomorskog dobra. Nitko nema ništa protiv uređenja i nadohrane plaže, međutim mještani žele da sve ide po zakonu. Lokalni brodar, za kojeg kažu da je naručio radove tvrdi: “tko će čekati zakon”. Sav cirkus mještani su snimili i na videu.

– Ovdje je bilo brdo i izravnali su put radi dohrane tj. svima nam je jasno da su napravili put za nelegalno iskrcavanje otpada kao šta su i prvi put napravili luku na Kru, malo po malo pod okriljem noći. Evo vam snimka, kandidata HDZ-a za Općinsko vijeće Dugi Rat Andrije Marasovića o problemu na licu mjesta. On je ujedno i predsjednik udruge porat Krilo i Bajnice – kaže za Morski.hr čitateljica koja tvrdi da je isti čovjek organizator ove devastacije, kao i mnogih drugih.

U nastavku je snimka na kojoj se nalazi prozvani Marasović, inače vlasnik tvrtke Brodarstvo Marasović iz Krila Jesenice i predstavnik brodara cijelog Jadrana.

- Općina neće radit problem, već novinari, policija…

– ….nije po zakonu… rekla si da nije po zakonu. Ali, ajmo neko konstruktivno rješenje nać. Vi me napadate, pa pomalo, ljudi – čuje se u uvodu snimke Andrija Marasović.

– Onaj tko je razbio, morat će to vratiti u prvobitno stanje – kazuje jedna od okupljenih.

– Ali.. je li triba dozvola za to? Kad ćemo je dobit, ako bude tribala? Nećemo nikad j**a te… Triba sanirat, a triba dozvola, a na pomorskom dobru, as ti… – čudi se Marasović.

– Općina neće radit problem, ali će bit problem ako dođu opet sto novinara, bla, bla, policija, čuda! Sve mi to moremo napravit i vratit kako je bilo, odnosno bolje, ako ne budete cirkus radili – završava svoj govor okupljenima Marasović na ovoj snimci.

Na snimci se vidi i saborska zastupnica Marijana Puljak (Klub Centra i GLAS-a) koja kaže kako je pokušala smiriti situaciju i da su se na kraju svi dogovorili da nadohrana plaže mora biti po zakonu i bez drugih radova.