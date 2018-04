Lolići žive u Irskoj: Sretni smo ovdje, sretnem i kolege iz škole

Nikolina Lolić (28) i Fabijan Lolić (24) krajem veljače 2017. zamijenili su rodni Zagreb Dublinom. Tešku odluku o preseljenju u drugu državu donijeli su nakon što su shvatili da u Hrvatskoj ne mogu osnovati obitelj niti ostvariti život kakav su željeli.

Iako su oboje u Hrvatskoj imali posao, nisu radili u struci. Nikolina je hotelijersko-turistički komercijalist, a Fabijan CNC programer.

- O odlasku smo počeli razmišljati prije vjenčanja jer je situacija u firmi svakim danom bila sve lošija i nismo znali kako će se razvijati. Jednostavno više nismo vidjeli mogućnost osnivanja obitelji i svega što smo htjeli ostvariti - kažu Lolići koji su se za Irsku odlučili zbog jezika, ali i zbog preporuka ljudi koji su već otišli tamo.

Foto: Privatni album

Pokušali su ih odgovoriti od odlaska

- Prikupljali smo informacije, razgovarali s obitelji i kupili avionske karte. Bilo je tad ljudi koji su nam dali podršku. Neki su nas odgovarali od odlaska, a neki su nam samo rekli da nećemo uspjeti i da ćemo se brzo vratiti - kaže Nikolina i dodaje da su krajem veljače 2017. sretno sletjeli u Dublin, irski grad koji ih je najviše privukao.

- Sjećam se izlaska iz aviona. Prvo me skoro vjetar otpuhao, a onda sam shvatila: 'Ok, tu smo, plan imamo i sad nema povratka'. Bila sam i uzbuđena i prestrašena. Muž je prvi našao posao u skladištu i iako je početak bio naporan, brzo je stres zamijenilo zadovoljstvo. Nedavno je prvi put u životu dobio povišicu i teško je riječima opisati taj osmijeh na njegovom licu jer je shvatio da netko poštuje njegov rad i trud - priča Nikolina koja je kratko radila u restoranu, a sada radi u administraciji.

Lolići u Irskoj još nisu počeli tražiti posao u struci, jer su, kažu, još 'novi u Irskoj', ali smatraju da imaju veće šanse u Irskoj nego u Hrvatskoj. Kao najveći problem ističu nekretnine.

Foto: Privatni album

- Teško je naći stan ili kuću jer ima puno lažnih oglasa koji su prevare. Mi smo imali sreće i našli stan nakon dva tjedna, ali nismo bili potpuno zadovoljni pa sad napokon selimo u novi stan, daleko od centra. Osim što je nekad gotovo nemoguće doći do stana problem su i cijene stanova. Zbog velike potražnje stalno su u porastu - kaže Nikolina. Inače, prosječna cijena najma stana od 85 kvadrata u Dublinu je 1500 eura.

'Sretni smo ovdje, ali ponekad me uhvati nostalgija'

Iako im je teško što su razdvojeni od obitelji i prijatelja mladi bračni par kaže da je tehnologija, srećom, jako napredovala i svi imaju pametne telefone pa se u svakom trenutku mogu čuti i vidjeti svoje obitelji i prijatelje.

Foto: Privatni album

- Mislim da nam je lakše jer smo došli zajedno. Ne znam bih li se usudila upustiti sama u ovakvu avanturu. Zadovoljni smo jer imamo neke prioritete. Nikad nismo bili par koji je previše izlazio i tulumario pa sad više vremena trošimo na planiranje putovanja jer smo napokon u mogućnosti to i ostvariti. Samo se još treba naviknuti na Irsko vrijeme jer nismo fanovi vjetra i kiše, ali na prirodu ne možemo utjecati. Sretni smo ovdje ali nekad me uhvati nostalgija. Sjetim se svih dragih ljudi koji su ostali u Hrvatskoj i sretnih dana koje smo proveli zajedno i tad je nemoguće zaustaviti suzu - kaže Nikolina.

U Dublinu sretne i kolege iz razreda

Dvojica Nikolininih kolega iz istog razreda iz Ugostiteljsko-turističkog učilišta također su se preselili u Dublin. Nikolina kaže da ih je srela, ali u Irskoj ima novo društvo, uglavnom kolege s posla. Za noćni život u Dublinu Nikolina kaže da je totalno lud.

Foto: Privatni album

- Svi većinom idu u pubove i obožavaju pivu. Ponekad se osjećam kao da je svaki dan petak ili subota... Pogotovo kad imaju momačke i djevojačke. Ludi su totalno ti Irci - priča Nikolina.

Irci su uvijek nasmijani i pristojni

- Sam grad mi je jako lijep. I volim to što sam vidjela, a i upoznala toliko različitih ljudi. Različite vjere, rase, nacionalnosti... I svi se slažu. To je nešto što u Hrvatskoj nikad nisam vidjela. I pristojnost Iraca. To je fascinantno. U dućanu, pubu, kinu, gdje god odeš, oni su uvijek nasmijani i pristojni - zaključila je Lolić.