Obavijesti

News

Komentari 1
VRUĆE NA ARKTIKU

London šalje svoju vojsku i mornaricu na Grenland?

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
London šalje svoju vojsku i mornaricu na Grenland?
Foto: Marko Djurica

Novine kažu da su britanski dužnosnici započeli pregovore s Njemačkom, Francuskom i drugim zemljama o planovima koji bi mogli uključivati slanje britanskih vojnika, ratnih brodova i zrakoplova kako bi zaštitili Grenland od Rusije i Kine

Admiral

Velika Britanija rekla je u nedjelju da su rasprave s drugim NATO članicama o odbijanju ruske aktivnosti na Arktiku "uobičajene", nakon medijskih izvješća o tome da je London u pregovorima s europskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenland.

Novine Telegraph u subotu su izvijestile da vojni čelnici Britanije i drugih europskih zemalja rade nacrte planova za moguću NATO misiju na Grenlandu, za koji je američki predsjednik Donald Trump iznova govorio da ga želi preuzeti.

Novine kažu da su britanski dužnosnici započeli pregovore s Njemačkom, Francuskom i drugim zemljama o planovima koji bi mogli uključivati slanje britanskih vojnika, ratnih brodova i zrakoplova kako bi zaštitili Grenland od Rusije i Kine.

AMERIKA VS NATO Američki general: Danska i saveznici moraju odmah poslati vojsku i avione na Grenland!
Američki general: Danska i saveznici moraju odmah poslati vojsku i avione na Grenland!

Britanski ministrica prometa Heidi Alexander rekla je Sky Newsu da su razgovori o tome kako odbiti ruskog predsjednika Vladimira Putina na Arktiku "uobičajeni".

"Postaje to vrlo sporna geopolitička regija, s Rusijom i Kinom, očekuje se da razgovaramo s našim saveznicima u NATO-u o tome što možemo učiniti da odbijemo rusku agresiju u Arktičkom krugu", rekla je Alexander.

Britanija je "predana radu s NATO partnerima u ojačavanju NATO-vog odvraćanja i obrane na Arktiku", rekao je vladin glasnogovornik kao komentar Telegraphova izvješća.

Trump je rekao da SAD mora posjedovati Grenland, autonomni dio Kraljevine Danske, kako bi spriječio da Rusija i Kina strateški okupiraju teritorij bogat mineralima u budućnosti, rekavši da američka prisutnost ondje nije dovoljna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
UŽAS U ZAGREBU Manijak (70) pokušao ubiti čovjeka nožem i pištoljem! Sjeo u Mazdu i otišao
NAPAD NA ČRNOMERCU

UŽAS U ZAGREBU Manijak (70) pokušao ubiti čovjeka nožem i pištoljem! Sjeo u Mazdu i otišao

Oštećeni se uspio obraniti od napada nožem nakon čega je nepoznati muškarac u njega uperio vatreno oružje pri čemu je oštećeni uspio pobjeći. Pobjegao je i napadač u svojoj Mazdi, a policija ga je ubrzo našla

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026