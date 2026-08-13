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OPERIRAO PO KAMPU

Lopov lakog koraka: Opljačkao obitelj dok su spavali u Istri

Piše Ivan Hruškovec,
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Lopov lakog koraka: Opljačkao obitelj dok su spavali u Istri
Foto: PU zadarska
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Muškarca se sumnjiči da je u noći na 12. kolovoza u autokampu na Cesti za Valaltu iz mobilne kućice u kojoj su spavali oštećeni otuđio tri platnene vrećice i ruksak i oštetio ih za nekoliko stotina eura. Nije mu ovo bila jedina pljačka

Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom te je utvrdila sumnju da je počinio dva kaznena djela teške krađe i jednu krađu.
 
Muškarca se sumnjiči da je u noći na 12. kolovoza u autokampu na Cesti za Valaltu iz mobilne kućice u kojoj su spavali oštećeni otuđio tri platnene vrećice i ruksak u kojima su se nalazili novčanik, oprema za bicikle, sunčane naočale i drugi predmeti, čime je  oštetio dvoje austrijskih državljana u dobi od 69 i 61 godina za nekoliko stotina eura. 
 
Potom je 12. kolovoza oko 5 sati u istom autokampu otuđio ruksak s novcem i ručnikom, čime je oštetio maloljetnu njemačku državljanku za nekoliko stotina eura.
 
Također, sumnjiči ga se da je u noći na 8. kolovoza u Matohancima kod Kanfanara prvo provalio u jednu kuću iz koje je otuđio novčanik s novcem, osobnim ispravama i bankovnim karticama, čime je oštetio 34-godišnjaka za nekoliko stotina eura.
 
Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu u jutarnjim satima 13. kolovoza priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.
 

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