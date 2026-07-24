Lopov odnio arsenal: Kod Đakova ukradene puške, pištolj i streljivo vrijedni 150.000 eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim provalnikom koji je na đakovačkom području ukrao lovačko oružje, streljivo i raznu lovačku opremu, vrijednu oko 150 tisuća eura, izvijestila je u petak policija.

Nepoznati počinitelj je, između 22. i 23. srpnja, na širem području Đakova provalio u objekte pravne osobe iz kojih je ukrao pet lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno promatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu te iznos od 400 eura.

Pravnoj osobi nastala je materijalna šteta od oko 150 tisuća eura, a u tijeku je potraga za nepoznatim provalnikom, navode u policiji.