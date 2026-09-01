Lopovi harali plažama po Istri i Crikvenici. Krali mobitele, torbe i kartice. Uhitili muškarca i ženu

Umaška policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim muškarcem i 52-godišnjom ženom koje sumnjiči za ukupno 20 krađa na istarskim i crikveničkim plažama, pri čemu su vlasnici oštećeni za nekoliko desetaka tisuća eura. Muškarac je, prema policiji, počinio svih 20 kaznenih djela, dok je u njih 16 sudjelovala i 52-godišnjakinja.

Dvojac je, sumnja policija, krao od 12. srpnja do 26. kolovoza, i to pretežito od stranih državljana. Na meti su im bili ruksaci, torbice i okopojasne torbice. U njima su se nalazili novac, ključevi automobila, mobiteli, bankovne kartice, osobni dokumenti, elektronički uređaji, sunčane naočale i druge vrijedne stvari.

Najviše krađa počinili su na području Policijske postaje Umag-Umago s ispostavom Buje-Buie, gdje su evidentirali deset kaznenih djela. Na porečkom području počinili su četiri krađe, jednu na pulskom području, dok ih se pet odnosi na područje Policijske postaje Crikvenica. U krađama su vlasnike oštetili za nekoliko desetaka tisuća eura.

Umaška policija kriminalističko je istraživanje provela u suradnji sa Sektorom kriminalističke policije, Policijskom postajom Poreč, Policijskom postajom Pula te djelatnicima Policijske uprave primorsko-goranske.

Osumnjičeni su danas u jutarnjim satima, nakon dovršetka istraživanja, privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.