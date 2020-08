Lopovi kradu bagere Nijemcima pa ih prodaju u Hrvatskoj i BiH

Način rada uvijek je isti. Lopovi se predstave kao ugledni građevinari, iznajme bagere od tvrtki koje se bave najmom građevinskih strojeva, a kad ih oni pošalju na odredište, strojevi brzo ispare

<p>Lopovi u Njemačkoj kradu građevinske strojeve, a potom ih prodaju u Hrvatskoj i drugim zemljama regije, navodi Der Spiegel.</p><p>- Kada je 'gospodin Demir' u filijali tvrtke 'Zeppelin' u Koblenzu naručio bager, zvučao je kao klasična mušterija. Rekao je da mu je on potreban za gradilište u Westerwaldu. 'Zeppelin’ je vodeća firma za iznajmljivanje građevinskih strojeva, a s obzirom na to da je čovjek već imao otvoren račun kao klijent kompanije, bager je isporučen brzo i bez dodatnih pitanja - započinje njemački tjednik Der Spiegel priču pod naslovom „Bager-mafija", prenosi <a href="https://www.dw.com/hr/trag-bager-mafije-vodi-do-hrvatske/a-54568878" target="_blank">DW</a>.</p><p>Tek tri dana kasnije jedna je službenica te tvrtke shvatila kako bi se moglo raditi o kriminalcu. Vidjela je mail jednog kolege koji upozorava na oprez jer je 'gospodin Demir' ukrao jedan bager, a službenica je odmah pozvala policiju, ali kad se ona sat vremena kasnije pojavila na gradilištu - već je bilo kasno. Žuti bager od 15 tona koji vrijedi 200 tisuća eura je ispario! Svjedok je kasnije ispričao kako je bager utovaren na novi crveni Mercedesov kamion s hrvatskim tablicama.</p><h2>'Bager-mafija' vodi na Balkan</h2><p>Kako dalje piše Der Spiegel, riječ je o profesionalnoj bandi koja 'operira u velikom stilu':</p><p>- Veliki građevinski strojevi, utovarivači i bageri nestaju, a trag ’bager-mafije’ vodi na Balkan - u Srbiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.</p><p> U tekstu se navodi da se strojevi prvo skladište u iznajmljenim halama, a onda:</p><p>- Počinitelji mijenjaju tipske oznake, broj šasije… Transport preko granice preuzimaju firme iz istočne Europe. Štete su milijunske. Samo u Hamburgu je u posljednje tri godine nestalo 16 Zeppelinovih utovarivača.</p><h2>Kradu identitet uglednih poduzetnika</h2><p>Način rada banda uvijek je isti. Predstave se kao mušterije, otvore račun i službeno iznajmljuju strojeve koristeći identitet uglednih tvrtki. Gospodin Demir zaista postoji, ali to nije isti čovjek koji je unajmio strojeve, već pošteni građevinar iz Rurske oblasti, a upravo je njegov kredibilitet i koristio bandi da lakše prevare oštećene.</p><p>Uz Demira, identitet je početkom godine bio ukraden i Heinrichu K., vlasniku tvrtke u Münchenu. Nepoznati počinitelji na njegovo ime su naručili bager i druge strojeve, a potom im se izgubio svaki trag.</p><p> - Gradilišta su često slabo čuvana, a javnost jedva primjećuje što se tamo događa. Rijetko ima svjedoka koji su vidjeli osumnjičene i koji ih prijave - piše list uz konstataciju da bi tehnika mogla pomoći: „nadzorne kamere i GPS-odašiljači“, no neki stručnjaci smatraju kako to ometa samo sitne lopove, a profesionalci se lako pozabave i s takvim preprekama.</p><p>Oštećene tvrtke gotovo da su digle ruke od ukradenih stvari, a u policiju više nemaju nade. Neki se okrenu privatnim detektivima:</p><p>- Detektivima je doduše pošlo za rukom da u Hrvatskoj i Sloveniji uđu u trag nekoliko strojeva. Tamošnja policija nije kao njemačka oklijevala i odmah je zaplijenila strojeve. Među njima je bio i žuti bager iz Koblenza koji sada, kako kažu u 'Zeppelinu’, stoji na jednom parkiralištu uz granicu i čeka da ga vrate u Njemačku. Prije toga njemački istražni organi moraju razjasniti sve formalnosti – a to može potrajati - prenio je <a href="https://www.dw.com/hr/trag-bager-mafije-vodi-do-hrvatske/a-54568878" target="_blank">DW</a>.</p>