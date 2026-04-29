L’Oréal Adria-Balkan dobio je dva nova pojačanja na vrhu

Maria-Elena Marchettini, menadžerica L’Oréala s dokazanim uspjesima u Sjevernoj Americi, Velikoj Britaniji, Italiji i Francuskoj, imenovana je generalnom direktoricom Divizije luksuznih proizvoda (L’Oréal Luxe) za regiju Adria-Balkan. Regionalnoj upravi pridružuje se i Grzegorz Woznicki, koji je prethodno obnašao dužnost komercijalnog direktora Divizije proizvoda široke potrošnje (CPD) u Poljskoj i baltičkim zemljama, a sada preuzima ulogu generalnog direktora iste divizije unutar klastera Adria-Balkan.

Maria-Elena Marchettini karijeru je započela u Diviziji profesionalnih proizvoda (PPD), prvo u Velikoj Britaniji, nakon čega se seli u New York na poziciju potpredsjednice marketinga za brend Redken, tržišnog lidera u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon 11 godina u PPD-u, Maria-Elena prelazi u Luxe diviziju u Italiji kao direktorica marketinga za Lancôme. Godine 2018. preuzela je potpuno vodstvo nad brendom. Njenu karijeru dodatno je obilježio rad na konsolidaciji poslovnog modela brenda Urban Decay te razvoj maloprodajne strategije i strategije angažmana kupaca za Kiehl’s u Europi.

- Već 116 godina L’Oréal postavlja globalne standarde izvrsnosti u luksuznoj kozmetici. Današnji potrošači traže personalizirana iskustva, a naš je cilj donijeti tu visoku razinu personalizacije na svako tržište unutar našeg klastera. L'Oréal Adria-Balkan posjeduje ogroman potencijal rasta u luksuznom segmentu. Naša je ambicija pozicionirati ovaj klaster uz bok etabliranim zapadnim tržištima. Radujem se suradnji sa svojim novim timom na stvaranju novih prilika širom ove regije - izjavila je Maria-Elena Marchettini.

Grzegorz Woznicki na novu poziciju dolazi s bogatim iskustvom stečenim u različitim L’Oréalovim podružnicama u Europi. Proveo je više od desetljeća na visokim komercijalnim pozicijama unutar kompanije. L’Oréalu Poljska pridružio se 2009. godine kao bivši sudionik natjecanja Brandstorm, a počeo je kao pripravnik u marketingu prije napredovanja kroz brojne komercijalne liderske uloge. Predvodio je poslovnu transformaciju u Poljskoj tijekom formiranja klastera sa sjedištem u Varšavi, transformirajući odnose s ključnim kupcima i unapređujući e-trgovinu. Iza sebe ostavlja impresivno naslijeđe rasta.

- Uzbuđen sam zbog novih poslovnih prilika na tržištima Adria-Balkan klastera. Budući da sam u L'Oréal grupi već 17 godina, uvijek pozdravljam nove početke i priliku za vođenje novog tima. Moj fokus u ovoj ulozi bit će na operativnoj izvrsnosti i izgradnji povjerenja potrošača. Naš je cilj dosljedno ostati ispred očekivanja potrošača i podržati naše maloprodajne partnere u razvoju kategorije ljepote širom regije. To je nešto što L’Oréal nastavlja dokazivati kroz svoj strateški i održiv poslovni pristup - naglasio je Grzegorz Woznicki.

Maximiliano Frenza, generalni direktor L’Oréal Adria-Balkan klastera, poželio je dobrodošlicu novim članovima Uprave.

- Veliko je zadovoljstvo pozdraviti lidere čiji su profesionalni putevi inspiracija i koji su svoje karijere u potpunosti izgradili unutar naše kompanije. L’Oréal kontinuirano ulaže u svoje ljude, osnažujući ih da dosegnu najviše liderske pozicije širom svijeta - rekao je.

Uz Frenzu, regionalnu Upravu L’Oréala čine: Irena Šarić Dombaj, direktorica korporativnih poslova i odnosa s dionicima; Marija Čortan, glavna direktorica za digitalne tehnologije i marketing; Magdalena Stoytcheva, generalna direktorica L’Oréal Dermatological Beauty (LDB) divizije; Maryna Shyndina, generalna direktorica Divizije profesionalnih proizvoda (PPD); Kristian Horvat, direktor transformacije poslovanja; Goran Gledić, direktor ljudskih resursa; Zdravko Đogić, direktor operativnih poslova; Cyril Buseine, financijski direktor; Milan Lomić, pravni direktor; te najnoviji članovi, Maria-Elena Marchettini i Grzegorz Woznicki.