Loše ga liječili pa izgubio nogu: Bolnica mora platiti milijun kn

Dubrovačka bolnica morat će platiti milijun kuna odštete pacijentu koji je 2011. godine zbog sepse i komplikacija liječenja u toj bolnici izgubio nogu. Presudio je tako zagrebački Županijski sud.

Riječ je o pacijentu iz BiH koji je pao sa skele i imao otvoreni prijelom potkoljenice, a liječnici u dubrovačkoj bolnici, tvrdi sud, primijenili su zastarjelu metodu liječenja, nisu redovito previjali ranu i prekasno su uključili antibiotike, javlja Jutarnji list.

Došlo je do sepse i nekroze tkiva pa su pacijentu morali amputirati nogu. Sudski su vještaci istaknuli da je 55-godišnjak zbog toga pao u duboku depresiju te da ima trajne posljedice, odnosno 75 posto smanjenu aktivnost.

Liječnik je pak rekao da su “previjanja pacijenta bila prema potrebi”, a vještaci tvrde da je to trebalo biti barem jedanput do dvaput dnevno. Također je rekao kako su antibiotici “uključeni pravovremeno”, premda vještaci nisu za to našli potvrdu. Zaključak je vještaka da se radilo o zakasnjelom i neprofesionalnom liječenju koje je u konačnici rezultiralo gubitkom noge pacijenta.

Ravnatelj dr. Marijo Bekić, koji u vrijeme tih događanja nije bio na funkciji, naglašava kako će vjerojatno zbog ovrhe morati produljiti rok plaćanja dugova za lijekove, ali da pacijenti dubrovačke bolnice to neće osjetiti u liječenju.