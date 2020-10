Loše odluke političara usred krize plaćamo 141 milijuna kuna

Apsurdistan: Usred krize milijuni se odlijevaju iz proračuna zbog izgubljenih sporova i aljkavosti bivših ministara: Ostojića, Šustara, Divjak...

<p>Iako smo usred krize i država se muči namaknuti novac za pomoć zdravstvu i gospodarstvu, a minus u proračunu dosegnuo je gotovo 30 milijardi kuna, milijuni ipak cure iz proračuna. </p><p>Predstavljajući povećanje troškova u proračunu u četvrtak, ministar financija Zdravko Marić spomenuo je u svojoj prezentaciji i da nam novac odlazi na izgubljene sporove i povrat Europskoj komisiji. Konkretno, riječ je o ukupno 141,5 milijuna kuna koji su osigurani u rebalansu proračuna. </p><h2>Nema odluka Stožera?!</h2><p>Bez ulaženja u detalje, Marić je naveo da Ministarstvo unutarnjih poslova mora vratiti Europskoj komisiji čak 42 milijuna kuna, Ministarstvo znanosti i obrazovanja mora platiti 38 milijuna kuna izgubljeni spor, a da Ministarstvu poljoprivrede treba osigurati 61,5 milijuna kuna za izgubljene sporove i dugove. Sve je to iz prethodnih mandata. </p><p>Sad smo doznali i prilično nevjerojatne detalje o tome zašto gubimo novac u najtežem trenutku. U vrijeme migrantske krize 2015. i 2016., tijekom mandata ministra Ranka Ostojića, Hrvatska je povukla 6,3 milijuna eura europske pomoći.</p><p>Ali sad MUP mora vratiti čak 5,7 milijuna eura (42 milijuna kuna). I to zato što je ministarstvo ugovaralo poslove izravnom pogodbom, a nije opravdalo hitnost nabave za hranu, smještaj i ostale troškove zbrinjavanja 658.000 migranta, kažu u MUP-u, koji danas vodi Davor Božinović. </p><p>Odgovaraju nam da bi revizija Komisije priznala i odluke Kriznog stožera tijekom te krize. </p><p>- Sadašnje rukovodstvo MUP-a, međutim, nije moglo ući u trag niti jednoj odluci tadašnjeg Stožera - odgovaraju nam iz MUP-a. Još će pokušati na sastancima objasniti hitnost, ali šanse su male jer nemaju dokumente. U MUP-u kažu da smo i prijevoz migranata tad platili 56 milijuna kuna iz proračuna iako smo mogli koristiti novac EU. Ako vratimo i ovaj novac, bit ćemo jedina zemlja koja je gotovo u cijelosti platila sama tadašnju migrantsku krizu. Ministarstvo obrazovanja izgubilo je spor s Varaždinskom županijom. Prije gotovo pet godina prestali su plaćati ugovorene obveze za škole. </p><h2>Nema sankcija za odgovorne</h2><p>Već su izgubili 20 milijuna, sad će još 38 milijuna jer idu i kamate. - Treba platiti oko 5,5 milijuna kuna kamata zbog tadašnje političke odluke da se ne ispunjavaju ugovori - kaže župan Radimir Čačić, koji proziva bivšeg ministra Predraga Šustara, ministricu Blaženku Divjak i Predraga Štromara. </p><p>Čačić kaže da sad ministarstvo moli oprost tih zateznih kamata, ali da će takvu odluku staviti na županijsku skupštinu. On smatra da ljudi koji tako pogriješe trebaju snositi i odgovornost. </p><p>- Ne može netko nabiti milijunske troškove, otići i nikome ništa. Treba nam ta odgovornost - kaže Čačić. </p><p>Ministarstvo poljoprivrede je podmirilo štete koje su godinama odgađane za ubijene životinje. </p><h2>Ministarstvo unutarnjih poslova: 42 milijuna kuna</h2><p>Većinu novca dobivenog iz EU moramo vratiti Europskoj komisiji jer u vrijeme migrantske krize prije pet godina MUP nije provodio natječaje za smještaj, hranu i zbrinjavanje migranata. Iako je situacija bila hitna, reviziji EK nisu poslali nikakva obrazloženja i odluke koje bi to opravdale. Sve se to događalo u mandatu SDP-ovca Ranka Ostojića. U ministarstvu kažu da nisu mogli naći niti odluke tadašnjega kriznog stožera, koje bi bile dovoljno opravdanje Europskoj komisiji. </p><h2>Ministarstvo poljoprivrede: 61 milijun kuna</h2><p>Oko 10,7 milijuna kuna po sudskom rješenju za uništenu ribu u ribnjaku u Miholjcu. Ministarstvo kaže da je i 50 milijuna osigurano za dugove od prošlih godina vlasnicima životinja koje su ubijene radi sprečavanje širenja zaraze. Obveze su se prebacivale iz godine u godinu, a sada će biti podmirene. </p><h2>Ministarstvo obrazovanja: 38 milijuna kuna</h2><p>Nisu plaćali ugovorene obveze za gradnju 32 škole u Varaždinskoj županiji i jedne u Koprivnici. Izgubili su sporove i sad trebaju platiti i milijunske kamate. Čačić kaže da ne može oprostiti ranije dosuđene kamate, ali dio kamata iz posljednjih sporova dat će na izglasavanje u županijsku skupštinu. Ministarstvo inače nije htjelo podmiriti dugove dok nije iscrpilo baš sve žalbe i tužbe. Apsurd je da je Štromar kao župan podnio prvu tužbu, a kao ministar zauzeo je drukčiji stav. </p>