AJMO PROVJERITI LISTIĆE

Loto 6 rezultati 10. kola

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Provjerite rezultate 10. kola Loto 6 izvlačenja održanog 1. veljače 2026. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos dobitaka i Joker broj

Admiral

Održano je 10. kolo popularne igre na sreću Loto 6 u organizaciji Hrvatske Lutrije. Dobitni brojevi za 10. kolo su:
4, 9, 14, 18, 28, 40
Dodatni broj: 19
Joker broj: 789160

Pregled dobitaka:

- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: nema dobitnika
- 5 pogodaka: 10 dobitnika, svaki osvojio 526,35 EUR
- 4 pogotka: 272 dobitnika, svaki osvojio 11,61 EUR
- 3 pogotka: 4253 dobitnika, svaki osvojio 1,73 EUR

Na ovom izvlačenju nije bilo dobitnika glavnih nagrada (6 i 5+1 pogodak), dok su ostali dobitnici ostvarili značajne dobitke. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

