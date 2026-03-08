Loto 6 rezultati, 20. kolo

U subotu, 8. ožujka 2026. godine, održano je 20. kolo popularne igre na sreću Hrvatske lutrije – Loto 6. Izvlačenje je emitirano u 20:05 sati na HTV1, a donosimo vam sve važne informacije o rezultatima i dobitcima.

Dobitni brojevi za 20. kolo su: 4, 23, 25, 28, 30, 41, a dodatni broj je 11.

Joker broj za ovo kolo je: 905465.

Na ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade ni dobitnika s 5+1 pogotkom. Najveći osvojeni iznos po listiću iznosi 1.835,76 eura, a osvojila su ga tri sretna igrača s pet pogođenih brojeva.