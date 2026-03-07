Obavijesti

Loto 7 rezultati 19. kola

Loto 7 rezultati 19. kola
Očekivani jackpot za 20. kolo iznosi čak 1.000.000 eura, što dodatno podiže uzbuđenje među igračima Loto 7. Sretno u sljedećem kolu!

U 19. kolu Hrvatske lutrije – Loto 7, održanom 7. ožujka 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 2, 7, 20, 23, 28, 31, 32, a dopunski broj je 17. Joker broj za ovo kolo bio je 590074.

Nažalost, ni u ovom kolu nije izvučen dobitnik glavne nagrade (7 pogodaka), kao ni dobitnik s kombinacijom 6+1. Najveći dobitak ostvaren je za 6 pogodaka, gdje je 6 sretnih igrača osvojilo po 1647,99 eura. 

U igri Druga šansa izvučeno je 100 dobitnika, od kojih je svaki osvojio po 100,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

