Loto 7 rezultati 19. kola

U 19. kolu Hrvatske lutrije – Loto 7, održanom 7. ožujka 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 2, 7, 20, 23, 28, 31, 32, a dopunski broj je 17. Joker broj za ovo kolo bio je 590074.

Nažalost, ni u ovom kolu nije izvučen dobitnik glavne nagrade (7 pogodaka), kao ni dobitnik s kombinacijom 6+1. Najveći dobitak ostvaren je za 6 pogodaka, gdje je 6 sretnih igrača osvojilo po 1647,99 eura.

U igri Druga šansa izvučeno je 100 dobitnika, od kojih je svaki osvojio po 100,00 eura.

Očekivani jackpot za 20. kolo iznosi čak 1.000.000 eura, što dodatno podiže uzbuđenje među igračima Loto 7. Sretno u sljedećem kolu!