Obavijesti

News

Komentari 0
PROVJERITE LISTIĆE

Loto 7 rezultati, 22. kolo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Loto 7 rezultati, 22. kolo
Foto: Hrvatska lutrija

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (7 pogodaka), kao ni dobitnika sa 6+1 pogođenim brojem. Najveći iznos osvojen je u kategoriji 6 pogodaka

Dana 18. ožujka 2026. održano je 22. kolo Hrvatske lutrije - Loto 7. Izvučeni brojevi za ovo kolo su: 1, 5, 15, 17, 18, 21, 22, a dodatni broj je 30. Joker broj izvučen u ovom kolu je 444042.

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (7 pogodaka), kao ni dobitnika sa 6+1 pogođenim brojem. Najveći iznos osvojen je u kategoriji 6 pogodaka, gdje je jedan dobitnik osvojio 9.078,38 eura. 

U "Drugoj šansi" izvučeno je 100 dobitnika, a svaki od njih osvojio je po 100,00 eura.

Očekivani jackpot u 23. kolu iznosi čak 1.011.090 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026