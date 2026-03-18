Loto 7 rezultati, 22. kolo

Dana 18. ožujka 2026. održano je 22. kolo Hrvatske lutrije - Loto 7. Izvučeni brojevi za ovo kolo su: 1, 5, 15, 17, 18, 21, 22, a dodatni broj je 30. Joker broj izvučen u ovom kolu je 444042.

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (7 pogodaka), kao ni dobitnika sa 6+1 pogođenim brojem. Najveći iznos osvojen je u kategoriji 6 pogodaka, gdje je jedan dobitnik osvojio 9.078,38 eura.

U "Drugoj šansi" izvučeno je 100 dobitnika, a svaki od njih osvojio je po 100,00 eura.

Očekivani jackpot u 23. kolu iznosi čak 1.011.090 eura.