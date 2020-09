Lova u bunar: Suđenja za aferu 'jedu' milijun kuna godišnje

Suđenja bivšem premijeru Ivi Sanaderu počela su prije devet godina i kraj im se ne nazire. Nedavno je na sud stigla optužnica Ivici Todoriću za slučaj 'Agrokor', u spisima od 80.000 stranica...

<p>Do sada je u predmetu veliki Agrokor samo na istragu i vještačenja državno odvjetništvo potrošilo 11,4 milijuna kuna.</p><p>Odvjetnici Ivice Todorića i ostalih optužnicu će pokušati srušiti osporavajući na Optužnom vijeću knjigovodstveno-financijsko vještačenje koje je proveo KPMG.</p><p>Obrana tvrdi da su vještaci bili u sukobu interesa jer ih je plaćala privremena uprava Agrokora, a dobro upućeni izvori kažu kako je to i najtanji dio u optužnici jer su, navodno, vještaci posao obavili metodom uzoraka.</p><p>Ako se naloži novo vještačenje kod neutralnih vještaka to bi moglo, upozoravaju stručnjaci, potrajati do tri godine i koštati porezne obveznike još 10 milijuna eura.</p><p>Koštat će i najam dvorane za suđenje ako postupak ne bude moguće organizirati u postojećim sudnicama. No do te odluke će proći još dosta vremena.</p><p>Suđenja za gospodarski kriminal i korupciju dugotrajna su i skupa. Primjerice, u famoznom slučaju “Farbanje tunela” optužnica još nije ni podignuta. Zapelo je na vještačenjima.</p><p>Sud je ŽDO-u Zagreb dvaput vratio optužnicu na dopunu i doradu, a još u rujnu 2017. godine doneseno je rješenje o novom građevinskom vještačenju kako bi se utvrdila stvarna vrijednost radova na bojanju tunela Mala Kapela i Sveti Rok.</p><h2>Nova runda za Brodosplit</h2><p>Vještaci u Mariboru nalaz još nisu dovršili. Godinama traju i suđenja u predmetima Bankomat i Karlovačka banka. U predmetu HAC-Remorker, u kojem je prvooptuženi Božidar Kalmeta, održane su 83 rasprave i neposredno ispitano 90 svjedoka.</p><p>Bivši HDZ-ov ministar i zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta prije godinu dana nepravomoćno je, nakon dvije godine suđenja, oslobođen optužbi da je sa suradnicima podijelio preko 15 milijuna kn. i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta, no krivima su proglašena trojica njegovih suoptuženika.</p><p>Suđenja bivšem premijeru Ivi Sanaderu počela su prije devet godina i kraj im se ne nazire.</p><p>Lani je, pet i pol godina nakon što su na splitskom Županijskom sudu Drago Maček, Goran Vukasović, Ante Luetić, Mateo Tramontana, Ivica Donkov, Hrvoje Matovinović i Danijel Nikolić oslobođeni krivnje za gospodarski kriminal u splitskom škveru i štetu od 4,7 milijuna američkih dolara, Vrhovni sud ukinuo presudu suca Zorana Kežića i postupak vratio na ponovno suđenje.</p><p>Županijski sud oslobodio je u ožujku 2014. Mačeka za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti i pranje novca, Vukasovića i Luetića za zlouporabu i pranje novca te Tramontanu, Donkova, Matutinovića i Nikolića za pranje novca.</p><h2>U 5 godina 150 svjedoka</h2><p>Prva od velikih korupcijskih afera iz vremena Ive Sanadera otkrivena je 2006. nakon upozorenja iz Austrije da se u Brodosplitu pere novac. Postupak će krenuti ispočetka.</p><p>U postupku Spice trebalo je pet godina da se dođe samo do nepravomoćne presude. Optužnica u aferi Spice podignuta je u rujnu 2010. i bila je napisana na 358 stranica. Suđenje Damiru Polančecu, Milanu Horvatu, Saši Romcu, Zoranu Markoviću, Darku Marincu, Zdravku Šestaku, Josipu Pavloviću i Srđanu Mladiniću počelo je u lipnju 2011.</p><p>Uskok ih je teretio da su zloporabama Podravku oštetili za oko 400 mil. kn. Nakon gotovo pet i pol godina suđenja, u srpnju 2016. objavljena je nepravomoćna presuda kojom su Polančec, Horvat, Romac i Marković oslobođeni optužbi, dok je Marinac osuđen na dvije godine zatvora, Šestak na 10 mjeseci zatvora, Pavlović na devet mjeseci zatvora, a Srđan Mladinić na uvjetnu kaznu od šest mjeseci zatvora. Presuda još nije pravomoćna.</p><p>- U pet godina ispitano je 150 svjedoka. Rasprave su se održavale tri tjedna u mjesecu s tim da je svaki tjedan bilo po tri ročišta. Znači, devet mjesečno. Jedan mjesec oduzmite za godišnji i dobijete da je godišnje održano 99 rasprava - ugrubo nam je pojasnio <strong>Anto Nobilo</strong>, odvjetnik Damira Polančeca.</p><p>Znači, održano je oko 500 rasprava. Prema tarifi Odvjetničke komore, odvjetnici su za to plaćeni od oko 7500 kuna bruto po raspravi. Ako ih je, recimo, bilo osam po raspravi, znači da bi samo troškovi odvjetnika bili 60-ak tisuća kuna.</p><p>Dakle, za cijeli postupak oko 30 milijuna kuna. No kako dio optuženika nije imao novca, ta je svota ipak manja. U slučaju da je optuženicima blokirana imovina i da nemaju novca za branitelja, dobivaju ga po službenoj dužnosti. On/ona plaćeni su 50 posto tarife koju za pojedinu radnju određuje Hrvatska odvjetnička komora i to iz državnog proračuna.</p><p>Ako na kraju dođe do oslobađajuće presude, država mora refundirati novac optuženicima koji su potrošili na obranu. Tijekom dugotrajnih postupaka vezanih za korupciju u državnim tvrtkama i u vrhu politike, optuženici u pravilu nemaju druge izvore prihoda i dolaze na tzv. crnu listu u poslovnim krugovima i bankama.</p><p>Ako ih na kraju oslobode krivnje, mogu dobiti novac koji su potrošili za odvjetnike no teško i odštetu za poslove koje nisu sklopili jer su bili optuženi. Istrage u kompleksnim predmetima poput Agrokora i Spicea traju godinama.</p><p>Spis u predmetu Spice imao je 120.000 stranica, a u Agrokoru već sad ima više od 80.000.</p><p>Nobilo kaže da su im tijekom suđenja u Spiceu trebali dokumenti na 3000 stranica.</p>