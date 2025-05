Lovrić: Ne nasjedajte na rezultate lažnih anketa. Vodit ćemo Zagreb u naprijed

Kandidat koalicije BUZ i Plavi grad Ivica Lovrić ustvrdio je u srijedu da se u okviru "prljave kampanje" na lokalnim izborima za Zagreb, lažnim anketama demotiviraju njegovi birači te pozvao sve građane da izađu na izbore, jer tada manipulacije rezultatima anketa neće uroditi plodom.

Pozvao je, na konferenciji za novinare, svoje birače da vjeruju u ideju Plavog grada jer jedini imaju kvalitetan program i kompetentan tim koji mogu povesti Zagreb naprijed u slijedećih 30 godina.

Osvrnuvši se na prljavu kampanju rekao je kako se u njima iznose rezultati koji idu u prilog naručiteljima, odnosno kandidatima pa tako Marija Selak Raspudić, primjerice, prema anketi koju je naručila i platila dobiva 18 posto, iako prema anketama koje je naručivao Plavi grad nije dobivala više od 9 posto. Radi se o zloporabi anketa, a u tome pored agencija sudjeluju oni koji ih naručuju, a to su uglavnom kandidati, ustvrdio je Lovrić.

Posebno nas je osupnula vijest da je zagrebačka dogradonačelnica Danijela Dolenec izdala nalog aktivistima na terenu de se organiziraju kako bi dio "možemovskih" glasova dali Mariji Selak Raspudić u prvom krugu.

Procjenjuju da imaju dovoljno glasova za prvi krug, a da im je Marija Selak Raspudić najmanje "opasan" kandidat, no posebno su naglasili opasnost da on, Ivica Lovrić, uđe u drugi izborni krug. To je nezapamćeno u novijoj hrvatskoj povijesti i protivno svim demokratskim standardima, rekao je Lovrić i najavio da će o tome izvijestiti Državno izborno povjerenstvo.

Ustvrdio je da gradska vlast daje desetke milijune eura za možemovske udruge, financira hotel za gliste, čitanje arapske queer poezije, a nema novaca za djecu i umirovljenike. Zagrebački proračun je danas dvostruko veći nego 2019. prije covida i potresa, a gradonačelnik Tomislav Tomašević sve preplaćuje više nego dvostruko, tvrdi Lovrić.

Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno Milivoj Špika najavio je za četvrtak 15. svibnja prosvjed na Trgu bana Jelačića u 12 sati upozorivši da trećina umirovljenika živi s mirovinama ispod 400 eura, a više od polovine ispod .linije siromaštva.

Lokalna vlast je u protekle četiri godine iz sustava sufinanciranja isključila gotovo sve umirovljeničke udruge što je presedan u RH, a milijuni eura se dijele ideološki bliskim udrugama sa strankom Možemo, upozorio je Špika.

Najavio je da će otvoriti pitanje pretvaraju li se stacionari u domovima za umirovljenike u hospicije i je li to način njihove eliminacije iz sustava i oslobađaju mjesta za druge umirovljenike.

Nagomilalo se puno problema, ljudi grcaju u siromaštvu, bore se za život i to je razlog da se izađe na prosvjed, rekao je Špika najavivši da će biti sve češći i intenzivniji, jer ako se umirovljenici samo ne izbore za svoja prava nitko to drugi neće učiniti. Izbori su prilika da jedini predstavnik umirovljenika s obzirom na poziciji na izbornoj listi uđe u Gradsku skupštinu, poručio je.