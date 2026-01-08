Vakula: Grenland je topliji od Hrvatske. Stiže opasna pojava

Zima 2025./2026. ne ponaša se onako kako smo navikli, a razlog leži tisućama kilometara daleko, u globalnoj atmosferskoj cirkulaciji. Glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula otkrio je u središnjem Dnevniku da se ove zime zračne mase raspoređuju posve drukčije nego prethodnih godina, što izravno utječe i na vrijeme u Hrvatskoj.

– Cirkulacija u atmosferi potpuno je promijenjena. Hladan zrak ove zime ide prema Europi, a ne prema Kanadi i Sjevernoj Americi – objasnio je Vakula.

Zvuči nevjerojatno, ali je istinito: dok se Hrvatska smrzava, na Grenlandu je toplije nego kod nas.

– Akademik Mirko Orlić mi je rekao da je ondje danima i do 10 stupnjeva, što je za Grenland vrlo neuobičajeno. U normalnim okolnostima tamo bi trebala vladati ozbiljna hladnoća – rekao je Vakula.

Pokretanje videa... 00:11 GIF | Video: 24sata Video

Početak godine iznad prosijeka

Iako se mnogima čini da je zima naglo pokazala zube, Vakula podsjeća da je početak godine bio neuobičajeno blag.

– Kad se sve zbroji, prvih sedam dana godine ipak su blizu prosjeka. Kontinent je tek malo hladniji od uobičajenog – istaknuo je.

No, olakšanja nema. U sljedećem tjednu Hrvatsku čeka osjetno zahlađenje, posebno u unutrašnjosti.

– Bit će prilično hladno, vrlo slično onome što smo imali u prosincu. Jadran će proći bolje, dok će se kontinentalni dio suočiti s pravom zimom – upozorava meteorolog.

Opasna pojava: Ledena kiša vreba iz zraka

Posebno je upozorio na jednu vrlo opasnu meteorološku pojavu, ledenu kišu.

– Do nje dolazi kada se u višim slojevima zraka dogodi zatopljenje, dok je pri tlu i dalje hladno. Kapljice padaju i trenutačno se smrzavaju na podlozi, stvarajući poledicu – pojasnio je Vakula.

Takav tanak, gotovo nevidljiv sloj leda iznimno je opasan.

– Ne ugrožava samo vozače, nego i pješake. Dovoljno je nekoliko koraka da se dogode ozbiljni padovi – naglasio je.

Zime su toplije, ali hladni udari ne nestaju

Iako se često govori o globalnom zatopljenju, Vakula ističe da to ne znači kraj zime kakvu pamtimo.

– Zatopljenje je izraženije ljeti nego zimi. Prave hladnoće rjeđe su nego nekad, ali nisu nestale – kaže.

Podsjetio je i na 2018. godinu, kada je zabilježena rekordna visina snijega, unatoč trendovima zatopljenja.

– Promjene su stvarne i neosporne, ali one ne isključuju povremene prodore hladnog zraka – poručio je.

Što nas još čeka ove zime?

Dugoročne prognoze, kaže Vakula, nisu najavljivale ekstremna odstupanja.

– Prognoze su pokazivale da bi mjeseci mogli biti topliji od prosjeka, ali bez velikih ekstrema – objasnio je.

Ipak, nada za ljubitelje prave zime još postoji.

– Postoji mogućnost da siječanj ponegdje bude i hladniji od srednjih vrijednosti, ali ne vidim veliku vjerojatnost da će cijeli mjesec završiti ispod prosjeka – rekao je.

Zaključno poručuje da je aktualna zima 'u granicama prosjeka, ali prosjeka zadnjih 30 godina', što znači da je ipak znatno toplija nego zime kakve smo imali prije nekoliko desetljeća.

U danima koji dolaze očekuju se izraženija hladnoća i povremeni dvoznamenkasti minusi, osobito u noći s nedjelje na ponedjeljak. Nakon toga opet promjena.

– Slijedi zatopljenje, pa novo zahlađenje, pa opet toplije razdoblje. Takva će biti ova zima, nestabilna i nepredvidiva – zaključio je Vakula.