Lovrićeva snaha isplatila je čak 138.500 vrtićkih eura tvrtkama koje su ostale dužne Pripuzu!

Pravu obiteljsku dramu prolazi kandidat za gradonačelnika Zagreba Ivica Lovrić zbog kockarskih dugova svoga sina Ivana koji je nakon 10 godina u prosincu dobio i otkaz u tvrtki Cios Cargo Petra Pripuza. Pripuzove dvije tvrtke su upisale hipoteke na stan i zemljišta Ivana Lovrića i njegove tvrtke zbog duga višeg od milijun eura, a sada otkrivamo da je na dio zemljišta hipoteke upisao i Pripuzov sin Ante osobno. Taj dosad nepoznati dug prema Anti Pripuzu iznosi dodatnih 400.000 eura!

Ivica Lovrić i supruga su posudili čak 400.000 eura od vlasnika dva obiteljska hotela u Zagrebu kako bi pomogli sinu i ta hipoteka se vidi na supruginoj kući u Starigradu. Supruga je inače nezaposlena, ali dolazi iz imućne obitelji, a Ivica Lovrić ima tek osnovanu malu tvrtku za savjetovanje u kojoj je zaposlen.

A sada su u novim problemima. Kako je objavio Index, sinova supruga koja je vodila računovodstvo zagrebačkog dječjeg vrtića Poletarac je neosnovano isplatila s računa vrtića 138.500 eura. Grad Zagreb je proveo istragu, utvrdio neosnovane isplate, Marina Lovrić je krajem travnja dobila izvanredni otkaz, a prijavljena je i državnom odvjetništvu za to kazneno djelo. Za očekivati je da će snaha biti uhićena, a pravo je pitanje kako će uopće Lovrići i vratiti sve te dugove i sada vrtićki novac.

Sada saznajemo i kome je točno Marina Lovrić isplatila 138.500 vrtićkih eura. Isplate su išle na račun tvrtki D&D Grande Trade koja je u vlasništvu Ivana Lovrića. Tu je isplata bila oko 80.000 eura, neslužbeno doznajemo. Ostatak novca od 58.500 eura je išlo prema tvrtki Cargo Rail Europe, s kojom je Lovrić kao direktor Cios Carga poslovao. Računi obiju tvrtki su inače i jučer bili blokirani.

Lovrićeva tvrtka D&D Grande Trade u 2023. godini uopće nije imala prihode, a podaci za lani još nisu poznati. Tvrtka je vlasnik jedne parcele od 710 četvornih metara u Starigradu, nedaleko od kuće Lovrićevih. Na tom zemljištu i dalje stoji hipoteka koju je Pripuzov Cios Cargo stavio u siječnju zbog duga višeg od 415.000 eura.

Zanimljiva je situacija i s drugom tvrtkom u kojoj su završili novci iz vrtića. Cargo Rail Europe je osnovan tek u ožujku prošle godine. Tvrtka je tada bila u vlasništvu Katarine Jolić koja nije bila povezana niti s jednom drugom tvrtkom. Ali ta tvrtka je po osnivanju kupila tri atraktivne građevinske parcele u zagrebačkim Remetama. Svaka parcela ima 917 četvornih metara i mogu se graditi vile, odnosno, ukupno se radi o 2751 četvornom metru zemljišta.

Prije dva mjeseca smo objavili da je Pripuzov Cios Cargo stavio hipoteke na sva tri zemljišta zbog duga od 477.000 eura. Iako Ivan Lovrić nije direktor ni suvlasnik tvrtke, prama našim informacijama, kao direktor Cios Carga im je osigurao robu koju nisu platili. I zato je Cios stavio hipoteke. Ali sadašnje stanje otkriva tri važne promjene: Pripuzov Cios Cargo je postao vlasnik sva tri zemljišta i to kako se navodi u zemljišnim knjigama, na osnovu kupoprodajnog ugovora iz travnja. Hipoteke su još ostale. U međuvremenu se promijenio i vlasnik Cargo Rail Europa, pa je to sada slovenski državljanin Velko Pernek. Također, na zemljištu se pojavio još jedan, novi dug. Novu hipoteku na osnovu potraživanja od 150.000 eura je upisala tvrtka slovenske državljanke koja je osnovana također u ožujku prošle godine.

Nevezana za ta zemljišta i isplate iz vrtića, Pripuzov Cios Cargo i Ce-Za-R imaju i upisano založno pravo na novoizgrađenoj vili u Starigradu u kojoj je Ivan Lovrić vlasnik dvije trećine. Također i na niz zemljišta u Starigradu koju je većinom kupio Ivica Lovrić, a onda je lani darovao sinu, a sada bi bez svega mogli ostati. Otkrivamo da je uz 415.000 eura hipoteka Pripuzovih tvrtki, sada dodatnu hipoteku na dva zemljišta upisao i Ante Pripuz, a zbog duga od 400.000 eura.

Iz Ciosa su inače veoma obzirno i ne ulazeći u detalje za 24sata već ranije komentirali cijeli slučaj s dugovima i Ivanom Lovrićem koji je 10 godina bio u menadžmentu.

- Cios Cargo je poduzeo sve pravne radnje, prema uputama svojih odvjetnika, kako bi se zaštitio od nastanka eventualne štete za društvo uslijed pogrešnih odluka gospodina Ivana Lovrića za vrijeme dok je isti bio zaposlenik, a ujedno i odgovorna osoba društva kojega je zastupala samostalno i pojedinačno - odgovorili su nam u veljači.

Inače, iako su dugovi prema Pripuzovim tvrtkama ogromni, navodno se radi tek o manjem dijelu dugova Ivana Lovrića. Navodno je posuđivao novac i od kamatara, a i neke druge tvrtke i osobe su upisane na zemljišta pokušavajući doći do svog novca.

Ivica Lovrić nerado komentira obiteljsku situaciju u kampanji, a jučer se oglasio pisanim komentarom u kojem je naveo da nije znao da je snaha isplaćivala vrtićki novac, te je prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića za "prljavu kampanju".

- Vijest koju sam pročitao, duboko me iznenadila i potresla jer o toj informaciji nisam imao nikakva saznanja. Ako je točna, naravno da će konsekvence snositi članica moje obitelji, no, još jednom napominjem, o tom slučaju nemam nikakva saznanja. Nažalost, kao što sam već komunicirao u javnosti, moj sin ima problem ovisnosti o kocki što je tragedija koja uz moju, zahvaća i tisuće zagrebačkih obitelji. Ono što jedino kao otac mogu, a i činim, jest biti sinu potpora u liječenju koje je u tijeku. Više sam puta upozoravao na to da će kampanja biti prljava, no uporno uvlačenje članova obitelji potpuno je neumjesno i neprihvatljivo. Pozivam Tomaševića i sve druge sudionike ove izborne utakmice da u prostor kampanje ne uvlače obitelji kandidata već da se suprotstavimo stvarnim rješenjima, projektima i programima koji Zagrebu nedostaju. Kada se u kampanji govori o pogreškama i propustima, neka se raspravlja o pogreškama i propustima kandidata, a baš to je ono od čega aktualni gradonačelnik uporno bježi Zagrepčani i Zagrepčanke od ljudi koji će nakon ovih izbora voditi grad očekuju ozbiljnost i odgovornost za svoje postupke, a ne isprike i prebacivanje krivice kroz prljavu kampanju kojom se Tomašević služi – poručio je pisanim putem Lovrić.