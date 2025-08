Lovro je slijep i preko ljeta sam u kući: 'Tražio sam da se netko dođe družiti. Došla mi je Lucija'

Ja sam Lovro (18) iz Pakraca. Slijep sam. Tražim društvo tijekom ljeta, evo što sve volim... Upoznaj Lovru. Lovro Kozić školsku godinu provodi u Zagrebu, a ljeto u Pakracu. Voli glazbu, voli dobru hranu, voli pričati o stvarima koje poznaje - i još više o onima koje tek treba otkriti. Lovro ne vidi. Ali to nije ono što ga određuje, tim riječima je nastavljena objava koja ima poseban cilj - pronaći mu društvo do kraja ljeta. I već su se javili, među prvima Lucija Konecki iz Lipika.

- Javila sam se da želim biti prijateljica s Lovrom, i u srijedu smo se prvi puta sreli. Želim imati novo iskustvo, i ja sam na školskim praznicima i svoje slobodno vrijeme nastojat ću provesti s njim - rekla je stidljivo Lucija dodavši kako su se javili još jedan dečko i djevojka te da ne sumnja da će se njihovo društvo povećati.

Lovrinu inicijativu da na ovaj način potraži prijatelje za druženje kad je u Pakracu podržali su u Udruzi slijepih Pakrac-Lipik.

Naime, Lovro se od petog razreda osnovne školuje u zagrebačkom Centru za odgoj i obrazovanje ‘’Vinko Bek’’ pa je s godinama izgubio kontakt s društvom u rodnom Pakracu, kamo se vraća svakoga ljeta, a nakon završetka školovanja za pomoćnog administratora iduće godine vjerojatno i za stalno. Osim srednje škole Lovro planira, ako bude mogućnosti, nastaviti školovanje i dalje. Zbog obveza koje imaju majka Silvija i sestra Ema, veći dio dana tijekom ljetnih praznika provodi sam pa su mu u Udruzi slijepih, u koju odlazi četvrtkom, odlučili pronaći društvo putem društvenih mreža. Mirsadi Mađarević, koordinatorici projekata u Udruzi i Stanku Kovačiću, predsjedniku Udruge se Lovrina ideja svidjela i odmah su se dali u realizaciju.

Lovro je drag i simpatičan mladić, za kojega sestra Ema ima samo lijepe riječi.

- Svatko bi trebao imati jednog Lovru, jer on je jako pozitivna osoba - rekla je Ema nakon što joj je Lovro kroz osmijeh rekao da pazi što će reći.

Ema je dodala kako je Lovro u stanju pratiti što govori nekoliko osoba u isto vrijeme i uključiti se u razgovor.

- Ima izvanredan sluh i svakako osjetilo mirisa. Primjera radi, kad smo bili manji, jednom prilikom išli smo do bake i djeda koji su živjeli nedaleko od nas. Prolazili smo pored jedne zgrade koja je bila udaljena od nogostupa. Lovro me pitao je li to netko oprao rublje i suši ga na balkonu. Okrenula sam se i vidjela na balkonu zgrade da se suši rublje - rekla je Ema, a Lovro je dodao kako je osjetio miris omekšivača.

Ništa manje lijepih riječi za Lovru nije imao ni Stanko Kovačić, predsjednik Udruge.

Vedri duh Pakraca

- Lovro je mladić kojega rado srećemo, bilo da je u pitanju sport ili običan razgovor, sve što radimo u Udruzi želimo približiti i drugima, da nas upoznaju, da vide da smo zbog sljepoće drugačiji, ali u biti po svemu ostalom smo jednaki. Želja nam je da nam ne kažu vidimo se, već da kažu čujemo se, odnosno da čuju ono što im kažemo. Više empatije prema osobama s invaliditetom u današnje vrijeme ne bi nimalo škodilo - rekao je Stanko.

Lucija i Lovro već su našli mnogo tema za razgovor.

- Volimo pričati o hrani, otkrili smo da volimo ista jela - rekao je Lovro te dodao da voli šetnju i razgovor s ljudima, a uz pikado voli plivanje i kuglanje.

- On je jako društven, voli jako puno pričati, sve ga zanima. Voli šetnje, obožava sa sestrom odlaziti na kave i na bazen. U Zagrebu sudjeluje u mnoštvu aktivnosti, ide na plivanje, kuglanje, sudjeluje u rehabilitacijama i samostalno se kreće uz pomoć bijelog štapa - rekla je za mojportal.hr Silvija Kozić, Lovrina majka.

Lovro je od rođenja slijep.

- Prerano je rođen tako da mu se oči nisu stigle do kraja razviti. Prva četiri razreda je pohađao u redovnoj školi u Pakracu, a nakon toga smo zaključili kako će mu bolje biti u Centru ‘Vinko Bek’ u Zagrebu u kojem rade stručnjaci za slijepe osobe. Trenutno pohađa treći razred srednje škole za pomoćnog administratora, a riječ je o programu koji je Ministarstvo odobrilo baš zbog njega, na naš zahtjev. Lovro danas samostalno radi na računalu, piše i ima svoju govornu jedinicu, a vjerujem da će se jednoga dana uspjeti i zaposliti - ističe ponosno majka.

U Udruzi slijepih koja je podržala poziv na druženje s Lovrom kažu kako će kandidati koji se odluče odazvati pozivu dobiti kratku edukaciju o vođenju slijepe osobe, kako bi se i oni i Lovro osjećali sigurno. No ono što se zapravo traži jesu empatija, otvorenost i dobra volja.

- Možda ti se čini kao da ćeš ti volontirati. Ali vjeruj nam, to će biti prijateljstvo. To će biti avantura. I promijenit će i tvoje ljeto - poručuju iz Udruge dodajući kako im se mogu javiti mladi ljudi u dobi između 17 i 25 godina.

Za prijavu i više informacija svi zainteresirani mogu se javiti na e mail: ured@udrugaslijepih-pl.hr ili na broj telefona 099 834 4051.