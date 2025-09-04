Lucija boluje od alopecije. Kad je radila osobnu, tražili su ju potvrdu koju ne mora imati

Lucija Čeč iz Zagreba boluje od sistemskog lupusa, autoimunog stanja koje sa sobom donosi razne druge dijagnoze. U njenom slučaju, to je i alopecija, odnosno gubitak kose. Došlo je vrijeme da izradi osobnu iskaznicu zbog čega je naišla na prepreku: službenica MUP-a joj je rekla da ne mogu prihvatiti njenu fotografiju s maramom na glavi.

- Poanta je bila u tome da sam prvi put ove godine išla s maramom preko cijele glave jer sam prije godinu dana obrijala glavu. Prije sam nosila samo maramu kao traku, iza se vidjela kosa, i tu su mi radili probleme ali sam tad imala potvrdu dermatologa. Službenica mi je rekla da ne mogu prihvatiti moju fotografiju s maramom, što me začudilo jer na stranicama MUP-a piše da se to može u slučaju medicinskih razloga - započinje svoju priču Lucija.

Foto: Ena Dragičević

O posebnoj liječničkoj potvrdi nema govora ni u Zakonu.

- Prihvatila sam na prvu to što mi je rekla jer sam mislila da su to njihova interna pravila. Pokazala sam službenici nalaz na kojem piše da imam sistemski lupus i da mi je zahvaćeno i tjeme. Ona me molila da joj pokažem gdje točno piše da imam alopeciju i krenula su ispitivanja 'A što Vi nemate kosu?'. Nisam se baš najugodnije osjećala jer ne želim objašnjavati pred svima sat vremena što mi je i što piše u uputama, niti želim dolaziti tamo tri puta. Želim da su upute jasne i da ih znamo i ja i službenici - govori.

Svoju priču je podijelila na društvenim mrežama.

- Većina vas kad treba izraditi novu osobnu iskaznicu vjerojatno to obavi bez ikakvih problema: fotkanje, predaja papira, prikup gotove osobne i to je to. Međutim, žene koje iz raznih razloga gube kosu nailaze na problem već prilikom fotografiranja za službene dokumente. Mnoge od nas povremeno ili trajno pokrivaju glavu/kosu maramom, turbanom ili perikom i već znamo što nas čeka: ''Ne možemo prihvatiti takvu fotografiju, trebate liječničku potvrdu''. Zapravo – ne trebamo. Ali to do sada nisu znali niti pojedini MUP-ovi službenici koji rade na poslovima izdavanja dokumenata. Ovih dana izrađivala sam novu osobnu, prvu s fotkom na kojoj imam glavu potpuno pokrivenu maramom. Službenica je odmah htjela odbiti moju fotografiju uz objašnjenje da je to moguće jedino iz vjerskih razloga i da mi je potrebna ''liječnička potvrda''. Igrom slučaja, imala sam sa sobom nalaz na kojem je navedeno dovoljno info da ih službenica prihvati kao opravdani razlog zašto na dokumentu ne želim biti bez marame. Istovremeno, na službenim stranicama MUP-a i u Zakonu o osobnoj iskaznici stoji: 'Iznimno se za izdavanje osobne iskaznice može uzeti fotografija na kojoj je osoba s pokrivalom za glavu, ako ga nosi iz medicinskih ili vjerskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.' Mrtvo slovo na papiru, jer svijest o medicinskim razlozima ne postoji, niti su službenici očito u dovoljnoj mjeri upoznati s pravilima institucije za koju rade. Također, u službenoj komunikaciji niti spomena ''liječničkoj potvrdi'' - napisala je.

Foto: Ena Dragičević

Na kraju joj je fotografija prihvaćena, a kad je došla kući napisala je poduži dopis MUP-u i ostala pozitivno iznenađena odgovorom i reakcijom.

- Sat vremena sam pisala, objasnila sam što je alopecija, ali i da postoje drugi razlozi zbog kojih ljudi gube kosu. Tražila sam da educiraju službenike o pravilima, žena uopće nije znala da je dozvoljeno u medicinskim nego samo vjerskim slučajevima. Prije par godina je jedna muslimanka išla do Strasbourga da joj prihvate maramu u Hrvatskoj. Naravno da zbog sigurnosnih razloga ne mogu biti prekriveno čelo, obrazi ili ostatak lica, ali nema razloga da se marama na glavi koja pokriva samo tjeme ne može staviti. Ne želim još na osobnoj iskaznici biti ćelava. Tražila sam da službenike educiraju o pristupu, pozvala sam se na Ustav, Zakon o suzbijanju diskriminacije. Vrlo brzo je stigao odgovor u kojem su se ispričali, rekli su da su svim policijskim djelatnicima poslali dopis u kojem im objašnjavaju što je to alopecija i da za fotografije za osobnu iskaznicu s maramama ili perikama ne treba medicinska dokumentacija kao razlog da se fotografija prihvati. Stvarno sam ugodno iznenađena i drago mi je. Hoće li se to sad primiti ili ne, vidjet ćemo, ali sad bar imamo na papiru da nas ne smiju tražiti medicinsku dokumentaciju - govori Lucija.

Na svojim društvenim mrežama je pitala pratitelje jesu li imali takva iskustva.

- Nikome do sad nije odbijena fotografija ali su svi imali iskustva gdje su se morali boriti i raspravljati sa službenicima da prihvate njihove fotografije - zaključuje.