Lučka uprava brani luku od 9,5 milijuna eura, ali brodovi i dalje u problemima zbog vjetra!

Nakon što je trajekt Korčula nakon iskrcavanja putnika u luku Ubli na Lastovu noć proveo na sidru i to zbog najave lebića, odnosno jugozapadnog vjetra, mještani i dio stručne javnosti doveo je u pitanje funkcionalnost novog veza izgrađenog u sklopu rekonstrukcije te luke na otoku. Naime, sami vez izgrađen je u produžetku starog veza, no nije sklonjen u luci već je izložen zapadnim vjetrovima koji udaraju u bok plovilima na rivi zbog čega im može biti otežano i isplovljavanje. O svim tim pitanjima i oglasila se i Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije kao nositelj projekta navodeći kako je prilikom svake dogradnje i rekonstrukcije luke prethodi niz koraka koji se povjeravaju stručnim osobama te da Lučka uprava kao investitor, luku može graditi samo tamo gdje je prostornim planom predviđena njena izgradnja. Navode kako je osim odabrane varijante postojala još jedna opcija, no ona se pokazala - preskupom.

- Prostorni plan općine Lastovo je luku predvidio u Ublima na mjestu postojeće luke. Napravljeno je više varijanti rješenja dogradnje luke Ubli, te je nakon analize tehničke izvedivosti i procjene vrijednosti zahvata prihvaćeno rješenje prema kojem je napravljen projekt. S obzirom na relativno velike dubine, odabrana je varijanta rješenja prema kojem je izgrađena Iuka. Temelji novog obalnog zida na rubu trajektne rampe su sada temeljeni na koti -7 metara. U jednoj od varijanti je bila predviđena izgradnja novog obalnog zida u istom pravcu u kojem se pruža postojeći obalni zid uz 'stari' trajektni vez, (smaknuto prema istoku za širinu trajektne rampe). U toj varijanti dubina ispod tako pozicioniranog obalnog zida na većem dijelu trase je veća od deset metara, a sama obala bi završavala na mjestu gdje je dubina 23 metra. Odabir takve varijante bi višestruko povećao cijenu izgradnje luke i doveo u pitanje opravdanost izgradnje - kažu u Lučkoj upravi u kojoj su, dodaju, bili obvezani i prostornim planom. Kažu i kako su na idejno rješenje dobili suglasnost Općinskog vijeća te napravili niz elaborata i studija.

- Lučka uprava napravila sve što je bilo potrebno kako bi dobila funkcionalnu luku. Na vremenske uvjete ne možemo utjecati, uostalom kada su uvjeti u kanalu takvi da se ne može ploviti, brodovi niti ne uplovljavaju u luku, važno je da su brodovi koji su vezani u luci sigurni - kažu u Lučkoj upravi koje smo upitali i zbog čega trajekt Korčula po lebiću nije ostao na vezu tijekom noći već su odlučili izaći na sidro smatrajući to sigurnijom opcijom.

- Za razloge bi trebalo pitati zapovjednika trajekta, jer je on osoba koja odgovara za sigurnost i procjenjuje rizik za brod, posadu i putnike, on je donio takvu odluku, pa je jedini kvalificiran da je obrazloži. Inače imamo informaciju, potvrđenu iz više izvora, da je prije par dana pri sasvim normalnim vremenskim uvjetima pristajanje trajekta Korčula trajalo oko pola sata. Razlozi za tu situaciju nam također nisu poznati, ali generalno govoreći mogu biti tri razloga, luka, brod iii zapovjednik, kao i kombinacije tih triju razloga. Možda je zapovjednik iskušavao varijante pristajanja kako bi odabrao najbolju? Svakako bolje je da pristajanje traje pola sata nego da se prilikom pristajanja ošteti trajekt iii obala. Sigurnost broda u situaciji koju spominjete svakako nije bila ugrožena, jer je brod bio usidren, pretpostavljamo u mirnijem dijelu uvale. Za odlazak na sidro razlog može biti i udobnost, a ne samo sigurnost broda – objašnjavaju u Lučkoj upravi. Na naš upit o eventualnoj gradnji lukobrana kažu kako mogućnost dodatnih lukobrana/valobrana postoji no da im je trenutačni prioritet završetak projekta i ishodovanje uporabne dozvole.

- Prilikom razmatranja varijanti lukobrana svakako će ograničavajući faktor biti velike dubine, koje enormno povećavaju troškove iskopa pijeska i mulja, kao i količine kamena kojega treba nasuti, a poznato je da na Lastovu nema kamenoloma, pa sav materijal treba pribaviti na drugom mjestu i prevesti na Lastovo - pojašnjavaju i dodaju kako će cijena rekonstrukcije i dogradnje luke Ubli u konačnici biti oko 9,5 milijuna eura te da je rok završetka radova 1. lipnja ove godine nakon čega slijedi dobivanje uporabne dozvole i službeno puštanje nove luke u promet.

- Rekonstrukcija i dogradnja luke je planirana i izvedena u suradnji s lokalnim vlastima, nije nam poznato da su mještani ili neki stručnjaci predlagali sigurnije lokacije, niti koje lokacije bi to bile. Točno je da se razgovaralo i o drugim lokacijama, primjerice uvale na sjevernoj strani otoka. S obzirom na to da potencijalne lokacije ili nemaju nikakvu infrastrukturu ili se u slučaju da imaju neku infrastrukturu ona vrlo ograničena, sam trošak dovođenja potrebne infrastrukture bi vjerojatno višestruko premašivao trošak trenutačnog zahvata. Također s obzirom na činjenicu da je Lastovo park prirode, upitno je dali bi bilo primjereno graditi luku na lokaciji na kojoj je trenutačno netaknuta priroda. Uvale u kojima postoje već izgrađeni objekti iz vise razloga nisu pogodne za izgradnju luke (Sveti Mihovil, Lučica i Zaklopatica). Dodatno, bilo sto od navedenog podrazumijeva izmjene Prostornog plana sto je dugotrajan postupak. Da je odlučeno da se ide u tom smjeru, umjesto da raspravljamo o primjerenosti novoizgrađene i uskoro završene luke, vjerojatno bismo danas raspravljali o primjerenosti izmještanja luke na neku drugu lokaciju - zaključuju u Lučkoj upravi. A zašto je u ovoj priči važan Frano Borovina? Zato što u budućnosti, ako novo pristanište ne bude adekvatno za trajekte da na njemu ostaju vezani, ni oni u budućnosti neće biti opcija da prevezu pacijente čije je stanje hitno.