Lucy joj je ubila bebu: 'Ta bol... Mučila ju je, a ona se borila dok je imala snage. Dio nas je umro'

Kada smo izgubili kćer, jedan dio nas je umro s njom. Ne vjerujem da ćemo se ikada pomiriti s činjenicom da je naša kći bila mučena do zadnjeg trenutka života. Sve što to što je prošla učinila je osoba koja ju je trebala čuvati i pobrinuti se da se vrati kući, ispričala je potresena majka na sudu u Manchesteru ispovijest. Njena kći je jedna do sedam beba koju je ubila sestra Lucy Letby u razdoblju od 2015. do 2016 u bolnici Countess of Chesterdok, prenosi Mirror.co. Ona se na suđenju nije pojavila.

Letby je zbog ubojstva djece osuđena na doživotnu kaznu zatvora. Na suđenju se nije pojavila.

Ogromne posljedice

Smrt kćeri ostavila je ogromne posljedice na spomenutu majku i njenog supruga.

- Oboje smo slomljeni. Nije nam jasno kako je netko mogao učiniti takvo zlo našoj curici. I dan danas osjećamo posljedice svega toga. Godinama smo tražili odgovore o tome što se dogodilo s njom - dodala je majka.

Svoju ispovijest na sudu podijelila je još jedna majka koja je ostala bez sina.

- Kako ovakvo zlo može postojati? Sada barem znamo kako ih je ona namjerno ubila. Ti si zlo, ti si kriva za sve. Lucy Letby, ne mogu vjerovati kako si mislila da će ti takva bol i zlo pružiti zadovoljstvo. Gledala si i našu patnju i to se prkosi svime u što ja vjerujem - rekla je majka.

- Za tebe, Lucy, život našeg sina bio je samo dio želje za dramom, pažnjom i hvalospjevima. I dalje ja krivim sebe jer smatram kako sam ga mogla zaštititi tijekom kratkog života - dodala je.

Neugodno iskustvo sa suđenja

Letby je tijekom boravka u bolnici Countess of Chesterdok pokušala ubiti i dva sina jednog oca koji je stigao na suđenje.

- Kada sam bio na ranijem suđenju, sjedio sam tako da me ona mogla vidjeti. Cijelo vrijeme me je gledala. Osjećao sam se nelagodno i morao sam se premjestiti - kazao je.

Snimke trenutka kada mu se sin srušio i dalje ga progone.

- Stres je na trenutke bio neizdrživ. Doktori su nam rekli kako su takve stvari normalne za djecu koja se prerano rode. Ali ništa nam ne može pomoći nakon što smo saznali zbog čega su se te stvari događale i zbog koga - ispričao je.