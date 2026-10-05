Luda država u kojoj nesmetano posluju brojni kraljevi žira

Zvuči kao scenarij za film, a ne nešto što je moguće državi koja je već 13 godina članica Europske unije. “Poduzetnik” koji je pobjegao iz zatvora i nije odslužio kaznu za pljačku banke, osnuje tvrtku. Izvara državu, a ona ga ipak uhvati i optuži za zlouporabe. Ali dok se njemu i kompanjonu sudi u postupku za izvlačenje 1,5 milijuna eura, on osnuje novu tvrtku, postavi sina za direktora i dobije posao za koje mu državna tvrtka isplati 3,5 milijuna eura. I nova tvrtka dobije kazne zbog zapošljavanja na crno, država ne uspijeva naplatiti porez, a on je pošalje u stečaj. Pa preko tvrtki kompanjona opet dobije posao s državnim Hrvatskim šumama i to opet u vrijednosti tri milijuna eura.