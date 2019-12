Ludi ruski mag: Za jedne je bio Mesija, za druge sam nečastivi

Prije smrti Georgij Rasputin, mistik u kojeg su ruski car Nikolaj II. i njegova carica Aleksandra imali apsolutno povjerenje i slijepo mu vjerovali jer je jedini uspijevao odagnati bolove njihovom sinu jedincu koji je bolovao of hemofilije, poslao pismo svom prijatelju caru.

U njemu je napisao da će u slučaju da ga ubiju zavjernici, cijelu carsku obitelj ubiti ruski narod. Odnosno ako ga ubije običan čovjek, onda će carska obitelj preživjeti, no ako ga ubije netko iz plemićkih krugova, carska će obitelj biti pobijena tijekom sljedeće dvije godine. Dodao da tada ni jedan plemić neće živjeti u Rusiji najmanje 25 godina.

Foto: Wikipedia Car i carica sa djecom

Rasputina je ubio caričin rođak princ Feliks Jusupov na današnji dan 1916. a carska obitelj je dva mjeseca kasnije svrgnuta s trona. Smaknuti su 17.srpnja 1918. godine.

Miljenik carice i ruskih plemkinja kontroverzni Grigorij Rasputin za jedne je bio pravi Mesija, a za druge sam nečastivi. Za neke je bio i ostao pravi svetac, a za druge veliki mag.

Jedni su ga smatrali iscjeliteljem i vidovnjakom, dok su ga drugi smatrali da je prevarant i razvratnik te optužili za zavjeru protiv carske obitelji Romanov i njihovo uništenje.

Grupa urotnika predvođena princom Jusupovim, odlučila ga je u jeku Prvog svjetskog rata, krajem 1916. zauvijek ukloniti. No, to nije bio jednostavno kako im se na prvu činilo.

Dobro su se svi namučili dok ga na kraju nisu dokrajčili.

Prvo su pokušali otrovati ga vinom i kolačima punim cijanida i to količinom otrova koja je bila dovoljna da ubije petoro ljudi. No, otrov nije djelovao. Iako je jeo otrovne kolače i pio otrovno vino, Rasputin nije pokazao znakove trovanja. Zbunjeni i uspaničeni knez Jusupov počeo je zatim pucati u njega iz neposredne blizine. Rasputin je pao na pod naizgled mrtav. Nakon nekoliko minuta ustao je, udario kneza Jusupova i pokušao pobjeći. Ostali su ga zatim uhvatili, istukli palicama, ispalili u njega još metaka, zavezali, te ga bacili u hladnu rijeku Nevu.

Foto: WIkipedia

Kada je Rasputinov leš pronađen ustanovljeno je da smrt nije nastupila od otrova i metaka, niti od udaraca po glavi, već od davljenja?! Naime, pluća su mu bila ispunjena vodom, što je pokazalo da nije bio mrtav i da je pružao otpor sve dok se nije utopio.

Sibirski seljak Rasputin godinama je bio bliska osoba carskog bračnog para. Predstavljao se kao iscjelitelj i vidovnjak. Car i carica smatrali su ga svetim čovjekom i božjim poslanikom. Carica je čak vjerovala da joj se Bog obraćao kroz njega...

Rasputin je imao gotovo natprirodnu moć da utječe na um i volju mnogih ljudi, koju je koristio da ostvari utjecaj na ruski dvor i obitelj posljednjeg ruskog cara.

Foto: WIkipedia Rasputin u društvu carice i njezin djece

U vrlo kratkom vremenu postao jedan od najmoćnijih i najutjecajnijih osoba u Carstvu i osobni savjetnik cara Nikolaja II. i carice Aleksandre. To mu je uspjelo jer svojim posebnim moćima znao odagnati bol prestolonasljedniku Alekseju koji je bolovao od hemofilije. Čak ga je u više navrata spasio smrti. Nakon susreta sa Rasputinom dijete ne bi bilo izliječeno, ali bi bilo iscijeljeno. Dječak bi se nakon Rasputinovih seansi digao iz kreveta i to je bilo dovoljno da car i carica počnu Rasputina smatrati svojim duhovnim savjetnikom. Ubrzo se pokazalo da car nijednu odluku, uključujući i one najznačajnije političke odluke, nije više donosio bez Rasputina.

