INCIDENT U TURSKOJ

VIDEO Ministar prometa objavio kako juri 225 km/h na autocesti: ‘Htio sam je testirati’

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: x

Sjeo sam za volan kako bih provjerio autocestu Ankara–Niğde i nenamjerno sam nakratko prekoračio ograničenje brzine, poručio je

Turski ministar prometa Abdulkadir Uraloğlu 'zaradio' je novčanu kaznu nakon što je na platformi X objavio video u kojem se vidi kako juri autocestom brzinom znatno iznad dopuštene.

U nedjelju navečer Uraloğlu je pod hashtagom #TurkeyAccelerates podijelio snimku iz auta dok se vozio autocestom Ankara–Niğde, slušajući narodne pjesme i isječke govora predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Međutim, na nekoliko kadrova jasno se vidi brzinomjer koji pokazuje između 190 i 225 km/h, dok je zakonsko ograničenje na toj dionici 135 km/h.

Nakon niza kritika, ministar je sam ponovno objavio snimku, priznajući da je kažnjen zbog prekršaja. 

- Sjeo sam za volan kako bih provjerio autocestu Ankara–Niğde i nenamjerno sam nakratko prekoračio ograničenje brzine. Videom sam se zapravo osudio - napisao je.

Prema službenoj opomeni, Uraloğlu je vozio 225 km/h, zbog čega je kažnjen s 9.267 turskih lira (oko 190 eura).

'KAO ŠTO SI SE I ZA UKRAJINSKU DJECU' Turska prva dama pozvala Melaniju Trump da se zauzme za djecu iz Pojasa Gaze
Turska prva dama pozvala Melaniju Trump da se zauzme za djecu iz Pojasa Gaze

- Od sada ću biti puno oprezniji. Pridržavanje ograničenja brzine obvezno je za sve - dodao je ministar.

Incident je izazvao brojne reakcije u Turskoj, posebno jer dolazi od dužnosnika zaduženog upravo za prometnu infrastrukturu i sigurnost na cestama.
 

