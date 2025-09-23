Ludilo u Moskvi. Glavni Putinovi propagandisti žele bombardirati Dansku moćnim Orešnikom

Od početka rata u Ukrajini, vodi se i onaj rat riječima, propaganda. Vrhuška u Kremlju je upad u Ukrajinu opravdala kao zaštitu ruske nacionalne manjine, ali i kao križarski rat protiv dekadentnog Zapada i alijenacije od tradicionalnih, kršćanskih vrijednost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:11 Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor | Video: 24sata/Reuters

Stamenu ulogu tu ima Vladimir Solovjev (ne, ne onaj filozof iz 19.st). Solovjev često širi raspaljive poruke u svojoj emisiji Večer s Vladimirom Solovjovom na Rossiya-1 od 2012. Sada je iznio ideju bombardiranja tvornica streljiva u europskim zemljama, i gle slučajnosti, prvenstveno Danske iznad koje su sinoć letjeli dronovi.

Foto: Steven Knap

- Grade se ukrajinske tvornice, a sada Zelenski poziva sve europske zemlje, sljedeći primjer Danske, da stvore te navodno ukrajinske vojne tvornice kako bi ubijali ruske građane. Stoga moramo službeno izjaviti da ih smatramo legitimnom metom i zasuti ih Orešnicima - rekli su u emisiji. Ipak na kraju su Solovjev i sugovornici dignuli kočnicu i ponovili što bi se u tom slučaju dogodilo.

- Rusija, čini se, ako udari na neku NATO zemlju, onda je to opet izgovor za Treći svjetski rat - zaključili su.

Dronovi u Skandinaviji

Podsjećamo, Zračna luka u Kopenhagenu u Danskoj i u Oslu u ponedjeljak navečer obustavile su sav promet nakon što su u okolici primijećeni dronovi. Zelenski je optužio Rusiju, a poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski upozorio Moskvu da će sljedeće upadanje dronova ili aviona, slučajno ili namjerno biti zaustavljeno protuzračnim projektilima.