Ludo iskustvo: Zbog greške je bila jedina putnica u avionu...

Zbog pogreške službe za rezervacije, djevojka Beth dobila je nezaboravno iskustvo - bila je jedini putnik u avionu iz New Yorka u Washington, javlja Independent.

- Imam cijeli avion za sebe jer su mi dali kartu za let koji je trebao prevesti samo posadu zrakoplova - napisala je uz selfie koji je objavila na Redditu.

Beth je isprva kupila kartu za raniji let koji je bio otkazan. Nju i polovicu putnika je aviokompanija odlučila staviti na let osam sati kasnije. Za razliku od ostalih putnika, Beth je otišla k svojim roditeljima koji žive blizu zračne luke i nije znala da su sve putnike uspjeli prebaciti na ipak nešto raniji let.

No, pogreška u rezervaciji karata pružila je Beth jedinstvenu priliku da bude jedina putnica u avionu.

- Shvatila sam da nešto nije u redu kada sam bila jedina koja je čekala let 45 minuta prije polaska sa zračne luke. Jedan od službenika za rezervacije mi je prišao i pitao je li to let koji sam čekala, i zatim dodao: "Znao sam da će se ovo dogoditi" - objasnila je Beth.

Na letu s njom su bila samo još dva člana posade u kokpitu i stjuardesa. Obzirom da je putovanje trajalo tek sat vremena, Beth je uglavnom spavala i nije naručila ništa za pojesti ili popiti.

- Možda bih dobila poseban tretman da jesam - napisala je. Dodala je i kako osoblje nije bilo presretno zbog situacije i činilo joj se da ih je aviokompanija prisilila da ju povedu sa sobom zbog pogreške pri rezervaciji karte. No, stjuardesa joj je i dalje dala sigurnosne upute te ju ponudila pićem.