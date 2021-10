Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić kaže kako je još uvijek teško reći jesmo li zaista na vrhuncu četvrtog vala epidemije.

- Došlo je do svojevrsnog usporavanja i nadam se da će se početi i spuštati. Uzmemo li u obzir da je značajan dio građana sada zaštićen nadam se da nećemo svjedočiti prošlogodišnjim brojevima - rekao je Luetić za N1.

Smatra da je neodgovorno da javne osobe i političari govore o tome je li cijepljenje potrebno.

- Cijepljenje je medicinska intervencija koja je u povijesti spasila više života nego sve druge zajedno - rekao je Luetić.

- Velika većina liječnika jasno javno zagovara cijepljenje. Osim nekoliko neodgovornih pojedinaca, ne vidim da progovaraju suprotno. Zašto jedan Portugal koji ima sličnosti s Hrvatskom može imati razinu cijepljenosti od 85 posto odraslog stanovništva, a Hrvatska jedva 55 posto? To nije samo pitanje za medicinu nego i pitanje strategije komunikacije - dodao je Luetić.

Osvrnuo se i na izjave Gordana Lauca i rekao kako je Komora još krajem srpnja tražila da se Lauca makne iz Znanstvenog savjeta Vlade.

- Ako jedna vlada upre sve napore da poveća cijepljenost stanovništva, a član Znanstvenog savjeta te Vlade govori da je pravo vrijeme za zaraziti se, da je to za mlađe od 50 godina bezazlena bolest, a pritom imamo gotovo 6000 hospitaliziranih i 200 umrlih mlađih od 50 godina, to zasigurno dolazi u kontradikciju. Svjedočili smo da se predsjednik Vlade dva puta morao javno ograđivati od izjava dotičnog gospodina i da gospodin Lauc svojim izjavama šteti hrvatskim naporima u borbi s pandemijom. On kao stručnjak, a ne liječnik, nema nikakvu odgovornost prema liječenju i neće odgovarati ni za jednu umrlu osobu - rekao je Luetić.

Luetić kaže kako se bolnički kapaciteti trenutno pune sporije nego u isto vrijeme prošle godine, te kako je uvođenje covid potvrda dovelo do većeg stupnja procijepljenosti u zdravstvenom sustavu.