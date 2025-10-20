Obavijesti

OSTAJE NA POZICIJI

Luka Burilović još 4 godine na čelu Hrvatske gospodarske komore, bio jedini kandidat

Luka Burilović još 4 godine na čelu Hrvatske gospodarske komore, bio jedini kandidat
Zagreb: Izjava novog predsjednika HGK Luke Burilovića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Burilović je nakon reizbora zahvalio svim članovima Skupštine HGK na snažnoj potpori koju su mu dali za novo mandatno razdoblje

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luka Burilović ostaje na toj poziciji i sljedeće četiri godine, odlučeno je u ponedjeljak na izbornoj skupštini HGK, na kojoj je Burilović bio jedini kandidat za predsjednika komore. On se jedini javio na Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore za četverogodišnje mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine.

Burilović je nakon reizbora zahvalio svim članovima Skupštine HGK na snažnoj potpori koju su mu dali za novo mandatno razdoblje.

Od 92 člana Skupštine na izbornom skupu bilo je njih 88.

Burilović je najavio da će HGK nastaviti s ključnim točkama u jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, boreći se za interese hrvatskih poduzetnika. Nastavit će raditi na otvaranju novih tržišta te pozicionirati tu instituciju oko važnih i strateških tema. To su, naveo je, održivost, zelena tranzicija, digitalizacija, internacionalizacija poslovanja, radna mjesta, održivost poslova, sigurnost i kontrola hrane i sl.

Naglasio je da HGK stoji na raspolaganju i obrambenoj industriji. Nadalje, jačat će sve sektorske politike, od trgovine, turizma, građevine, prometa, zaštite okoliša itd. 

"Niz je područja gdje se HGK pozicionira kao nezaobilazni faktor u jačanju svoje uloge i u pozicioniranju oko jačanja zakonodavnih okvira koji će biti na raspolaganju i pomoći oko svih tih ključnih tema iz sektorskih politika", naveo je Burilović.

Dodao je da će HGK i dalje biti ključan i nezaobilazan partner, ali i korektiv Vladi bide li potrebno. 

Smatra da je HGK najvažnija gospodarska institucija u Hrvatskoj.

HGK je, dodao je, postao potpuno digitalizirana institucija. Podsjetio je i da je njegov prethodni mandat obilježila promjena Zakona o HGK kojom 96 posto domaćih tvrtki više nije obvezno plaćati članarinu. čime je Komora izgubila oko 35 posto vlastitih prihoda. 

