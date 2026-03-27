ZAROBLJENI U KATASTROFI

Djeca zapela na Sljemenu, ne mogu kućama. Prestravljeni su: 'Bojimo se, još je bio i potres!'

Piše Ana Dasović, Emirat Asipi,
Zagreb: Snijeg i jak vjetar na Sljemenu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iz gradske uprave poručuju da su učenici koji su ovaj tjedan bili na terenskoj nastavi na Sljemenu dobro, zbrinuti su, a pokušat će se sve da ih se danas vrati kući

Prvo su se razveselili snijegu, no kako je dan odmicao, postalo je jasno da se ne mogu vratiti u grad. Djeca su baš preplašena, nisu spavali cijelu noć od oluje, a onda je bio i potres, ispričala nam je majka jednog od učenika četvrtog razreda koji je trenutno s drugim učenicima i učiteljicama na terenskoj nastavi na Sljemenu.

Radi se o petodnevnoj nastavi u Planinarskom domu Crvenog križa koju, prema informacijama koje smo dobili, ovaj tjedan odrađuju učenici četvrtih razreda dvije zagrebačke škole. Iako se danima najavljivalo nevrijeme i vrlo loši vremenski uvjeti, jedna od škola donijela je odluku da će ostati do kraja nastave, dakle do petka. No već u četvrtak je zbog snijega i nevremena zatvorena Sljemenska cesta. Osim ozbiljno jakog vjetra, kiše i snijega, noćas je bio i potres s epicentrom na Sljemenu.

EPICENTAR NA MEDVEDNICI Potres usred noći u Zagrebu
- Nije mi jasno kako su mogli donijeti takvu odluku. U šoku sam, nemamo pojma kadi kako će ih moći vratiti kući - govori nam majka.

Iz izvora u gradskoj upravi doznajemo kako je ovo bila direktna odluka ravnateljice koja, navodno, nije smatrala da će vrijeme biti toliko loše. Kako nam kažu, djeca su zbrinuta, sve je u redu, na toplom su i imaju dovoljno hrane i svih drugih potrepština. No roditelji nisu baš uvjereni u to.

- Koliko mi imamo informacije, hrane imaju za do sutra - kažu nam.

Službene upite poslali smo školama i gradskoj upravi, čim dobijemo odgovore, objavit ćemo ih. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 4
