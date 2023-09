Luka Korlaet: 'U ponedjeljak ide poziv građanima za skidanje grafita s njihovih zgrada'

Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet je u HTV-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" govorio je o kupovini tramvaja, problemu otpada u gradu, o problemu otpada u gradu, gradnji stadiona na Maksimiru, te je najavio da će u ponedjeljak biti objavljen javni poziv građanima kojim će grad Zagreb 100% financirati uklanjanje grafita sa zgrada.

Problem otpada u gradu

Luka Korlaet je rekao da smatra da komunalna situacija nije bila puno drukčija prije njih, ali da su oni na udaru kritika.

- Dajemo sve od sebe da se to riješi. Imali smo reformu odvoza otpada, to je bilo usklađenje sa zakonom o gospodarenju otpada, prema tome vrećice i sve što proizlazi je bila zakonska obaveza. Što se tiče košnje, imali smo monsunske uvjete, visoke temperature, obilne padaline pa je trava počela bujati. Potom smo 19. srpnja imali nezapamćeno nevrijeme u kojem je palo čak 10.000 stabala. To je stvorilo situaciju u kojem naša komunalna poduzeća, prije svega Zrinjevac nisu to mogli apsorbirati - objasnio je Korlaet pa komentirao i dojam građana kako se ulice ne peru redovito.

- Ulice se peru redovito, slivnici se odštopavaju redovito da kanalizacijski sustav može apsorbirati oborinsku odvodnju, sve se radi kao prije, samo smo mi malo više pod povećalom javnosti. Zapošljavamo novih 100 radnika u Zrinjevcu, kupujemo novu opremu, prethodne dvije godine nije bila takva izvanredna situacija, međutim budući da živimo neko novo 'normalno', opremamo se za takve situacije u budućnosti - rekao je.

Kupnja starih tramvaja

Grad Zagreb je kupio 11 tramvaja starih 27 godina koji će koštati 2,7 milijuna eura, a jedan novi košta 2 milijuna eura što im oporba zamjera. ZET trenutno ima 50 neispravnih tramvaja slične starosti, pa se postavlja pitanje nije li bilo jednostavnije popraviti stare tramvaje.

- Na kupljenim tramvajima je napravljen generalni remont, tako da je taj stari, kao da ste kupili novi. Što se tiče popravka postojećih tramvaja, to nije bilo moguće jer postojeći su serija koja je napravljena specifično za ZET i nismo više mogli nabaviti rezervne dijelove za njih, njih više nema, za razliku od ovih tramvaja koje sada dobavljamo, to je serija koju je dobila većina europskih gradova, najviše njemačkih, i to je serija za koju postoje rezervni dijelovi - rekao je Korlaet.

Gradnja stadiona u Zagrebu

Zamjenik gradonačelnika je rekao da bi se napravio veliki stadion, moraju napraviti mali. Dok se veliki ruši i gradi novi, Dinamo, reprezentacija i svi ostali klubovi moraju negdje igrati u gradu Zagrebu.

- Za tu svrhu je Kranjčevićev stadion, danas dolaze delegati UEFE koji će pogledati taj projekt i evaluirati je li on u skladu s pravilnikom UEFE za stadione 4. ranga jer mora zadovoljiti te kriterije kako bi se mogle igrati međunarodne utakmice. Za Dinamo i Maksimir ćemo provesti veliki međunarodni urbanističko-arhitektonski natječaj dvostupanjski, prvo ćemo ispitati gdje će biti stadion, i ekstra sadržaji poput hotela i poslovnih prostora, a u drugom stupnju će ići dizajn i sve što ide u arhitekturi - rekao je Korlaet.

Sufinanciranje uklanjanja grafita

Korlaet je rekao da u ponedjeljak ide poziv građanima da se skinu s njihovih zgrada grafiti, i to u stopostotnom trošku grada. To je nova gradska odluka gdje grad po iskazanom interesu snosi 100 posto troška skidanja grafita s uličnog pročelja, a sve zgrade dobivaju i antigrafitni premaz i kameru.