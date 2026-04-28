Luka Ploče: Obustava proizvodnje čelika u Zenici bi nam mogla utjecati na prihode

Luka Ploče je putem Zagrebačke burze obavijestila da je 23. travnja 2026. godine Nova Željezara Zenica, jedan od značajnih poslovnih partnera društva, javno objavila obustavu integralne proizvodnje čelika, uključujući pogone aglomeracije, visoke peći i čeličane, čime je zaključen dosadašnji proizvodni ciklus u integralnom sustavu.

Prema javno dostupnim informacijama, navode iz Luke Ploče, obustava proizvodnje provedena je sukladno unaprijed definiranom planu i ocijenjena je kao ekonomski neodrživa zbog dugotrajne nekonkurentnosti domaće proizvodnje čelika u odnosu na uvozni čelik, uz izostanak odgovarajućih institucionalnih mjera zaštite tržišta. Iz Luke Ploče su poručili da trenutačno provode analizu potencijalnog utjecaja navedene odluke na obujam poslovne suradnje, dinamiku isporuka i ostvarenje prihoda u narednim razdobljima.

"Iako obustava integralne proizvodnje ne znači zatvaranje Nove Željezare Zenica niti prekid svih poslovnih aktivnosti, društvo očekuje smanjenje prometa vezanog uz dosadašnji model opskrbe u mjeri koja će ovisiti o daljnjoj reorganizaciji poslovanja tog društva i uspostavi eventualnih alternativnih proizvodnih ili logističkih rješenja", kažu iz Luke Ploče.

Kazali su i da u ovom trenutku nisu u mogućnosti s dovoljnom pouzdanošću kvantificirati puni financijski učinak navedenih okolnosti na rezultate poslovanja, no procjenjuje da bi navedene promjene mogle imati utjecaj na prihode u narednim izvještajnim razdobljima, o čemu će investicijska javnost biti pravodobno obaviještena u skladu s važećim propisima.

"Društvo poduzima aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih planova, diversifikaciju baze kupaca i dobavljača, te ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na financijsku stabilnost i novčane tokove. Društvo će nastaviti transparentno i pravodobno komunicirati sve bitne nove činjenice koje bi mogle imati utjecaj na donošenje investicijskih odluka", poručili su iz Luke Ploče.