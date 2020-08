Lukašenko optužuje oporbu da želi preuzeti vlast u Bjelorusiji

<p>Bjeloruski predsjednik <strong>Aleksandar Lukašenko</strong> optužio je u utorak oporbu da želi preuzeti vlast, desetog dana velikih prosvjeda i štrajkova protiv ishoda predsjedničkih izbora 9. kolovoza.</p><p>Lukašenko je u svom obraćanju u Vijeću sigurnosti rekao da "koordinacijski odbor" koji je oporba osnovala radi promicanja političke tranzicije, želi preuzeti vlast, objavila je državna novinska agencija Belta prenoseći predsjednikove izjave.</p><p>- Oni traže ni manje ni više nego da im se preda vlast. Mislimo da je to jasno, to je pokušaj preuzimanja vlasti sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze - rekao je Lukašenko.</p><p>Po njegovim riječima, oporba želi "prevariti vlasti, a napose redarstvene snage" prikazujući se kao "mirna i dobra te da tobože ne želi sukobe". </p><p>- To je dimna zavjesa. Ali ako se bolje pogleda, može se vidjeti što se zapravo događa - istaknuo je.</p><p>Obraćajući se članovima oporbenog "koordinacijskog odbora", među kojima bi trebala biti i Svetlana Aleksijevič, dobitnica Nobelove nagrade za književnost, Lukašenko je zaprijetio da će "ohladiti neke usijane glave".</p><p>Ujedno je optužio oporbu da želi prekinuti veze s Rusijom, glavnim saveznikom i gospodarskim partnerom Bjelorusije koji je dosad pružao tihu potporu bjeloruskom predsjedniku.</p><p>Potonji ga je ipak prije nekoliko tjedana optužio da želi svesti njegovu zemlju na vazalsku.</p><p>Oporbena čelnica Marija Kolesnjikova odmah je preko novinske agencije Interfaksa demantirala bilo kakvu namjeru oporbe da, u slučaju dolaska na vlast, poništi ugovore potpisane s Moskvom.</p><p>- Lukašenkove izjave smatramo pokušajem manipulacije i prijevare - rekla je.</p><p>Nakon spornih izbora 9. kolovoza ne prestaje jačati pritisak na predsjednika Aleksandra Lukašenka koji je na vlasti od 1994. Sučeljen je sa svakodnevnim prosvjedima i štrajkaškim pokretom koji je zahvatio više industrija važnih za gospodarstvo.</p><p>Lukašenko je ipak u više navrata odbio pozive da odstupi s vlasti.</p>