Lukašenko spreman predati vlast nakon referenduma

Rusija pozorno promatra stanje, s obzirom da kroz Bjelorusiju prolaze plinovodi za izvoz ruskog plina na Zapad i Moskva je vidi kao tampon zonu prema NATO-u

<p><strong>Aleksander Lukašenko</strong>, čelnik Bjelorusije, izjavio je u ponedjeljak da bi bio spreman održati nove izbore i predati vlast nakon ustavnog referenduma, u pokušaju da smiri masovne prosvjede i štrajkove koji su dosad najveća prijetnja njegovoj 26-godišnjoj vladavini.</p><p>Tu je ponudu iznio, uz uvjet da je neće ispuniti dok je pod pritiskom prosvjednika, nakon što je izgnana oporbena političarka <strong>Svetlana Tihanovskaja </strong>rekla da je spremna voditi zemlju.</p><p>Kao znak sve veće ranjivosti, Lukašenko se suočio sa zvižducima i povicima "odlazi" dok je držao govor radnicima u jednoj od najvećih državnih tvornica, ponosu ekonomskog modela sovjetskog tipa i njegovoj boračkoj utvrdi.</p><p>Suočen je s prijetnjom sankcija Europske unije nakon krvavog obračuna s prosvjednicima koji ga optužuju da je namjestio izbornu pobjedu prošloga tjedna. No, Lukašenko se poziva na službene rezultate po kojima je osvojio 80 posto glasova.</p><p>Dužnosnici u Washingtonu i u EU-u traže od Rusije da se ne miješa u ono što američki predsjednik Donald Trump naziva "groznom situacijucom", pošto je Moskva poručila Lukašenku da mu je spremna vojno pomoći u slučaju inozemne prijetnje.</p><p>Rusija pozorno promatra stanje, s obzirom da kroz Bjelorusiju prolaze plinovodi za izvoz ruskog plina na Zapad i Moskva je vidi kao tampon zonu prema NATO-u. Lukašenko i ruski predsjednik Vladimir Putin ovaj su tjedan dvaput razgovarali.</p><p>Nekadašnji upravitelj farme, Lukašenko je prilično otvoreno govorio pred radnicima u ponedjeljak. "Imali smo izbore. Osim ako me ne ubijete, novih izbora neće biti", istaknuo je.</p><p>No, ponudio je promjenu ustava, iako taj ustupak vjerojatno neće zadovoljiti prosvjednike koji kažu da je to već obećavao.</p><p>- Stavit ću promjene na referendum i predat ću svoje ustavne ovlasti. No, ne pod pritiskom ulice - rekao je Lukašenko, a prenijela novinska agencija Belta. </p><p>- Točno je, nisam svetac. Poznata vam je moja gruba strana. Ja nisam vječan. No, ako povučete dolje prvog predsjednika, povuči ćete susjedne zemlje i sve druge. </p><p>Također je rekao da bi se nakon referenduma mogli održati predsjednički i parlamentarni izbori ako narod tako bude htio.</p><p>Obraćajući se videovezom iz Litve, Tihanovskaja je pozvala snage sigurnosti da promjene stranu. "Spremna sam preuzeti odgovornost i voditi zemlju u ovome razdoblju", istaknula je.</p><p>Prvi čelnik neovisne Bjelorusije <strong>Stanislav Šuškevič</strong> izjavio je da bi vojska i Lukašenkov uži krug ljudi mogli ostati lojalni predsjedniku jer su "vrlo dobro plaćeni".</p><p>Tihanovskajin video objavljen je u vrijeme dok traje štrajk stotina radnika državne televizije BT, nakon što je nekoliko voditelja javno dalo otkaz u znak potpore prosvjednicima.</p><p>Prosvjedu su se priključili i ljudi koje se smatralo lojalnima 65-godišnjem predsjedniku. Dio policajaca, veleposlanika, poznatih sportaša, pa čak i jedan bivši premijer također su podržali protuvladine demonstrante. </p>