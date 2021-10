Ivica Lukšić, ravnatelj KB Dubrava u gostovanju za N1 komentirao je trenutno stanje u državi po pitanju koronavirusa i stanje u KB Dubrava. U razgovoru je istaknuo kako je među hospitaliziranima malen broj cijepljenih.

- Jutros imamo u KB Dubrava 100 bolesnika oboljelih od covida, od toga je 22 na respiratoru. To je značajno povećanje tijekom proteklog tjedna - rekao je na Lukšić.

- Iako je sada udio među zaraženima nešto više mladih koji neće doći u bolnicu, još uvijek je jedan veći broj onih koji će trebati hospitalizaciju i zato smo pripremljeni - nastavlja.

- Mi među hospitaliziranima imamo već tijekom rujna i listopada kontinuirano manje od 20% cijepljenih. Ipak bitno rjeđe cijepljeni imaju teže oblike bolesti i rjeđe potrebu za respiratorom i među umrlima je bitno veći broj onih koji nisu cijepljeni - objašnjava.

Prema trenutnim brojkama zaraženih najveći udio je onih mlađih, a upozorava i na opasnost za one starije od 65 godina koji nisu cijepljeni.

- Ovo je nešto što traje dvije godine i sigurno da je i zamor ljudi, buka i šumovi koji su se javili u komunikaciji oko covida, doprinijeli tome da imamo tako nizak postotak cijepljenih, prošle godine u ovo vrijeme kada smo također ulazili u ovaj zimski period, nadali smo se cjepivu i priželjkivali da to bude brzo i nagovještaj da ćemo tako brzo imati cjepivo budio je optimizam. Vjerujem da su tada mnogi mislili da će epidemija ići kraju. Vidimo što se događa u zemljama koje imaju visoku procijepljenost, oni su se vratili normalnom životu. Nažalost dok imamo ovakvu procijepljenost, imat ćemo cirkulaciju virusa - komentirao je kampanju koju provodi Stožer civilne zaštite RH.

Rekao je i kako u KB Dubrava nije bilo otpora oko cijepljenja i uvođenja covid potvrda.

- Mi smo od početka pandemije u KB Dubrava bili u tome i zbilja naši djelatnici su dali velik doprinos i žrtvovali su se ne samo kao profesionalci, vrlo je bilo izazovno. Prošle godine u jeku najžešće pandemije imali smo velik broj preminulih i to je kronički pritisak, situacija na koju nitko od nas nije pripremljen. To je bilo nešto s čime se teško nositi i posljedično tome mi smo imali dobru procijepljenost, bilo je organizirano kod nas i uvođenje potvrda prošlo je bez problema i rekao bih da je to logično. Mi nismo imali slučajeva da je netko odbio testiranje, a među djelatnicima imamo vrlo mali broj onih koji nisu cijepljeni. Bez obzira na to imamo povremeno pojavljivanje zaraze među cijepljenim osobljem. To nije moguće izbjeći no iskustvom koje smo stekli to se jako brzo riješi - rekao je Lukšić.

Rekao je i kako se o postavljanju kreveta u Arenu razmišlja, ali nije siguran kolika bi korist bila od toga jer tamo ne mogu teški bolesnici, a one lakše sada šalju da se liječe doma te da se vrate u bolnicu samo ako im se pogorša. Napomenuo je kako je u početku pandemije bila mobilizirana jedna bolnica za covid pacijente,a ova opcija gdje svaka bolnica ima odjel namijenjen covid bolesnicima je svakako dobra ideja jer tako mogu korigirati broj kravata koji im je potreban.

- Bitna je razlika u pogledu liječenja, metoda i načina, kada se počelo mi smo zapravo znali vrlo malo i učili smo u hodu, pratila se literatura. Danas je to veliko iskustvo, danas je tu struka puno utemeljenija i to je možda jedan od razloga što nam daje mogućnost da lakše bolesnike ne primamo, da ih možemo uputiti na kućno liječenje. U samom početku mi smo hospitalizirali i one za koje smo znali samo da su pozitivni, a da nisu imali neku manifestnu bolest jer smo ih držali pod kontrolom - objašnjava.

Naime, u KB Dubrava od ukupno 120 postelja čak 100 je popunjeno na covid odjelu