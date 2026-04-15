LUKSUZ Šef sindikata policije kupio terenac Lexus vrijedan više od 100.000 eura

Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske, kupio je novi luksuzni terenac marke Lexus, a službenoj stranici proizvođača vrijednost auta iznosi preko 100.000 eura, piše Telegram. Jagić tvrdi da je vozilo platio manje jer, kako kaže, "poznaje ljude u Lexusu", te naglašava da je automobil kupio privatnim sredstvima, putem leasinga. Radi se o modelu Model Lexus RX 450h+ iz višeg cjenovnog razreda, čija se početna cijena, ovisno o opremi, kreće iznad 100 tisuća eura, dok skuplje varijante mogu dosegnuti znatno veće iznose. Jagić za Telegram nije htio precizirati koliko je točno platio svoj automobil, ali je potvrdio da ga je kupio prije otprilike mjesec dana i da ga redovito koristi, uključujući i dolaske na posao.

Jagić je na čelu Sindikata policije Hrvatske od njegova osnutka 1999. godine, što znači da organizaciju vodi već više od 25 godina. Sindikat danas okuplja više od 14 tisuća članova te je jedan od najvećih i najutjecajnijih u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova i državnih službi. Kao njegov dugogodišnji čelnik, Jagić često istupa u javnosti kao predstavnik policijskih službenika, upozoravajući na njihov materijalni položaj i tražeći povećanje plaća i poboljšanje uvjeta rada.

Prema dostupnim podacima, prosječna plaća policajaca na terenu iznosi oko 1500 eura, zbog čega je kupnja luksuznog vozila izazvala dodatnu pozornost i otvorila pitanja o njegovim osobnim financijama. Na upite o podrijetlu novca Jagić je odgovorio da se radi o njegovoj ušteđevini, ističući da plaće u policiji i sindikatu nisu "ekstremne", ali da, kako je rekao, "čovjek ima ušteđevinu i ostale stvari".

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Istodobno, nije želio ulaziti u detaljnija pojašnjenja o iznosu niti o strukturi financiranja, poručivši da nema potrebu dodatno objašnjavati privatne financijske odluke. Na dio pitanja reagirao je i vidno nezadovoljno, dovodeći u pitanje interes javnosti za takve teme.

Nakon početnog razgovora s novinarima, tijekom kojeg je odgovorio na dio pitanja, iz Sindikata policije Hrvatske naknadno je stigla poruka da se sva daljnja pitanja dostavljaju isključivo službenim putem. U priopćenju su naveli kako zbog trenutačnih obveza nije moguće organizirati dodatne izjave ili razgovore izvan pisanog očitovanja.

Zagreb: Pregovarački odbor Vlade RH i sindikata državnih službi održali treći krug pregovora | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prema dostupnim informacijama, Jagić je u jednom trenutku pozvao novinare da dođu u sjedište sindikata kako bi im pokazao automobil, no kada su stigli, više nije bio dostupan. Iz sindikata su tada poručili da je na sastanku, a kasnije su komunikaciju preusmjerili na službeni e-mail.