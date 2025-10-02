Luksuzna vila Ivane Ninčević Lesandrić neće na rušenje: Dobila je pravomoćnu dozvolu

Ivana Ninčević Lesandrić bila je jedna od rijetkih kandidata koji su mogli ugroziti splitsko-dalmatinskom županu Blaženku Bobanu. Uoči lokalnih izbora našla se u problemima zbog bespravne nekretnine u zaleđu Omiša.

Naime, vila je sagrađena na mjestu starog objekta, ali bez dozvole. Zgrada pripada suprugu, a ona je tvrdila da nije do tada ništa znala u tome.

Njezin je suprug priveden zbog sumnje u poticanje na zlouporabu položaja, a nakon ispitivanja je pušten.

Foto: Airbnb

Lesandrići su tada dobili rok od tri mjeseca za uklanjanje vile i bazena. U istom roku ostavljena je i mogućnost da prikupe dokumentaciju za legalizaciju

Gotovo šest mjeseci kasnije, priča je dobila svoj epilog. Kako doznaje Dnevnik.hr vila je dobila pravomoćnu građevinsku dozvolu. Obitelj može ponovno podnijeti zahtjev za turistički najam objekta.