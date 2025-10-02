Obavijesti

SAGA JE ZAVRŠENA

Luksuzna vila Ivane Ninčević Lesandrić neće na rušenje: Dobila je pravomoćnu dozvolu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PIXSELL/

Vila je sagrađena na mjestu starog objekta, ali bez dozvole. Zgrada pripada suprugu, a ona je tvrdila da nije do tada ništa znala u tome

Ivana Ninčević Lesandrić bila je jedna od rijetkih kandidata koji su mogli ugroziti splitsko-dalmatinskom županu Blaženku Bobanu. Uoči lokalnih izbora našla se u problemima zbog bespravne nekretnine u zaleđu Omiša.

Naime, vila je sagrađena na mjestu starog objekta, ali bez dozvole. Zgrada pripada suprugu, a ona je tvrdila da nije do tada ništa znala u tome.

APSURDNO Epilog dvije afere: Budimir i Ninčević Lesandrić će legalizirati vile. Zakon im to omogućava
Epilog dvije afere: Budimir i Ninčević Lesandrić će legalizirati vile. Zakon im to omogućava

Njezin je suprug priveden zbog sumnje u poticanje na zlouporabu položaja, a nakon ispitivanja je pušten.

Foto: Airbnb

Lesandrići su tada dobili rok od tri mjeseca za uklanjanje vile i bazena. U istom roku ostavljena je i mogućnost da prikupe dokumentaciju za legalizaciju

Gotovo šest mjeseci kasnije, priča je dobila svoj epilog. Kako doznaje Dnevnik.hr vila je dobila pravomoćnu građevinsku dozvolu. Obitelj može ponovno podnijeti zahtjev za turistički najam objekta.

