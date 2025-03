Lukunić dobio dvije i pol godine, Pugar četiri za slučaj u kojem su poginule tri djevojke u Zagrebu

Pavel Lukunić (36) i Filip Pugar (36) proglašeni su krivima za uzrokovanje nesreće u kojoj su 1. siječnja 2013. godine oko 5 sati i 35 minuta poginule Aliona Carapirea (24), Sebiha Ahmetašević Nasufović (31) i Monika Lucijanić (22), od kojih je jedna bila Lukunićeva supruga. Teško je ozlijeđena i Marija V., koja je s tri djevojke i Lukunićem bila u automobilu.

Zagreb: Presuda Pavelu Lukuniću i Filipu Purgaru za izazivanje prometne nesreće s poginulima | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Presuda je za sad nepravomoćna, a ovo je treće suđenje u ovom predmetu. Na Županijski sud u Zagrebu došao je Pavel Lukunić, otac drugooptuženog Filipa Pugara te majka poginule Monike Lucijanić. Pugar nije pristupio.

- Najgore mi je što to toliko traje. Ispada da te tri prekrasne i dobre djevojke ovoj državi ne znače ništa. Nikada ne bude bolje, ne mogu naći svoj mir, oduzeli su mi mir - rekla je Monikina majka.

Županijski sud u Zagrebu tako je odlučio da su krivi jer su 1. siječnja 2013. godine oko 5 sati i 35 minuta skrivili prometnu nesreću i to tako što je Lukunić, koji je bio trijezan i vozio svoj Renault Megane 20-ak kilometara na sat, na križanju A. Većeslava Holjevca s Ulicom Buzinski krči ušao u križanje koje je regulirano semaforima, a da se nije uvjerio da je to sigurno ili da je njemu upaljeno zeleno svjetlo. Tako nije propustio vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera zadržavajući smjer. To vozilo je Seat Leonu kojim je upravljao Filip Pugar s 1,64 promila alkohola u krvi i sa 97 kilometara na sat, brzinom većom od dopuštene. Pugar nije prilagodio brzinu svog kretanja raskrižju, mokrom kolniku i magli.

Sud nije povjerovao dvoje svjedoka da je Lukuniću bilo upaljeno zeleno svjetlo jer su djelomično promijenili svjedočenja i to tako da nisu bila logična, a obojica su njegovi prijatelji. No povjerovali su drugim svjedocima, od kojih je jedna bila u automobilu s Pugarom. Tužiteljstvo je u optužnici navodilo da je Lukunić Pugaru oduzeo prednost na mokrom kolniku pa je Seat od siline udarca odbačen, desnim je kotačem zahvatio rubni kamen prometnog otoka. Megan se zanio, zarotirao te nakon toga vožnjom unatrag završio na rubnom kamenu i metalnom stupu semafora. Sve tri putnice iz Megana su poginule na mjestu, s time da je jedna izletjela kroz prozor sa stražnjeg sjedišta.

Sud smatra da bi, da Lukunić nije pogrešno procijenio i da nije oduzeo Pugaru prednost, samo Pugar bio kriv. Ovako, Lukunić je kriv da je iz nehaja izazvao smrt tri osobe i teške tjelesne ozljede jedne osobe, a Pugar je izazvao smrt tri osobe i teške tjelesne ozljede jedne osobe kršenjem propisa o sigurnosti u prometu. Uračunava im se vrijeme u istražnom zatvoru te moraju nadoknaditi troškove postupka, Lukunić oko 2 i pol tisuće eura, a Pugar oko 3 tisuće eura. Rađena su čak tri vještačenja. Obojici je olakotna okolnost to što prije i poslije nesreće nisu imali nikakvih osuda, obojica rade, Lukunić se u međuvremenu opet oženio i otac je dvoje male djece, a Pugar i dalje ima narušeno psihičko zdravlje zbog nesreće. Također, obojica su u vrijeme nesreće bili vrlo mladi, imali su 24 godine, i obojica su pokazali kajanje. Ovom presudom poništena je ranija presuda po kojoj je Lukunić dobio pet godina, a Pugar je bio oslobođen optužbi.